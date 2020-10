RB Leipzig – FC Schalke 04: Debakel beim Baum-Debüt! Nächster Negativrekord eingestellt

Leipzig. Eine schwere Aufgabe für den FC Schalke 04 beim Debüt von Manuel Baum!

Beim Duell RB Leipzig – FC Schalke 04 waren alle Augen auf den neuen S04-Trainer gerichtet. Doch nach nicht mal einer Woche mit seinem neuen Team, gab es die erhoffte Trendwende nicht.

RB Leipzig – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Allen war wohl klar, dass es Baum bei seiner ersten Partie als Coach der Knappen besser hätte treffen können. Die Rollen bei RB Leipzig gegen Schalke 04 waren klar verteilt und wurden in der ersten Halbzeit mehr als deutlich. Leipzig führte 3:0, Schalke fand absolut keine Antworten und mussten mit Suat Serdar und Ralf Fährmann zwei weitere Verletzungen hinnehmen.

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Königsblauen etwas sicherer und bekamen lediglich ein weiteres Gegentor in Form eines Elfmeters durch Marcel Halstenberg. Am Ende steht dennoch die saisonübergreifend sechste Niederlage in Folge. Für Schalke bedeutet das: Ein weiterer Vereinsnegativrekord. Eine solche Serie gab es erst einmal in der Geschichte der Königsblauen – vor fast 50 Jahren.

Auf Baum warten in den kommenden zwei Woche viele Baustellen, die er beheben muss.

------------------------

RB Leipzig - FC Schalke 04 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Bozdogan (30./ET), 2:0 Angelino (35.), 3:0 Orban (45.+2), 4:0 Halstenberg (80./HE)

------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano (72. Klostermann), Halstenberg - Mukiele, Haidara, Kampl (76. Henrichs), Angelino (83. Wosz) - Forsberg (72. Sörloth), Olmo (83. Samardzic), Nkunku

Schalke: Fährmann (46. Rönnow) - Schöpf, Nastasic, Sané, Stambouli, Oczipka - Mascarell - Serdar (22. Bozdogan), Bentaleb - Uth, Paciencia (46. Ibisevic)

------------------------

Abpfiff: Das Spiel ist vorbei. Schalke verliert beim Debüt von Manuel Baum mit 0:4.

89. Minute: Noch einmal einem gute Freistoßgelegenheit für RB Leipzig. Haidara tritt an, trifft aber Schöpf, der zur Ecke lenkt.

80. Minute: Tor für RB Leipzig!

Marcel Halstenberg tritt an und trifft ins untere linke Eck. Rönnow ist auf dem Weg in die richtige Ecke und touchiert den Ball sogar noch.

79. Minute: Elfmeter für RB Leipzig!

Olmo zieht ab und trifft aus kurzer Distanz die Hand von Nastasic. Klarer Handelfmeter.

74. Minute: Sané beißt auf die Zähne, er steht wieder auf dem Feld. Baum wollte schon auswechseln.

70. Minute: Verletzung Schalke

Oh nein! Nicht schon wieder, werden sich die Schalke-Verantwortlichen jetzt denken. Salif Sané bleibt liegen und hält sich das Knie. Es sieht aber besser aus als bei Serdar. Vielleicht kann er sogar weitermachen.

66. Minute: Großchance RB Leipzig!

Nkunku zieht einen Freistoß aus 20 Metern flach aufs Tor, Rönnow taucht ab und blockt zur Ecke.

63. Minute: Olmo zieht einfach mal aus der Distanz ab. Rönnow klärt zur Ecke.

58. Minute: Großchance für RB Leipzig!

Au weia. Das muss eigentlich das 4:0 sein. Mukiele kommt am langen Pfosten frei zum Schuss, aber versemmelt aus fünf Metern.

54. Minute: Gute Möglichkeit für Schalke! Bozdogan wackelt am Sechszehner einen Gegner aus und zieht ab. Gulasci muss sich ganz lang machen, kann aber halten.

52. Minute: Leipzig spielt geduldig nach vorne und kommt wie in der 52. Minute zu guten Möglichkeiten. Nastasic kann aber auf der Linie klären.

47. Minute: Jetzt hat Schalke es mitgeteilt. Fährmann ist angeschlagen, er musste raus.

46. Minute: Die Partie läuft wieder. Ob Fährmann verletzungsbedingt raus musste, ist noch nicht klar. Wir bleiben dran.

Halbzeit: Wechsel beim FC Schalke! Trainer Manuel Baum wechselt auf der Torhüterposition. Rönnow ersetzt Fährmann! Ibisevic kommt für Paciencia.

Halbzeit: Die erste Erkenntnis. Trainer Manuel Baum hat innerhalb von drei Tagen den FC Schalke 04 nicht komplett umgekrempelt. Das Team ist noch immer stark verunsichert.

Halbzeit: Wie bitter! Der Schiedsrichter pfeift gleich im Anschluss zur Pause.

45.+2 Minute: Tor für RB Leipzig!

Der nächste Treffer vor der Pause! Nach Flanke von Halstenberg steht Orban frei im Zentrum und trifft per Kopf.

43. Minute: Großchance RB Leipzig!

Das muss das 3:0 sein! Nach einer richtig schönen Kombination verballert Haidara.

35. Minute: Tor für RB Leipzig!

Jetzt klingelt es doch wieder. RB Leipzig nimmt hier mächtig Fahrt auf. Nkunku setzt sich auf Rechtsaußen durch, schlägt eine Flanke und Angelino trifft per Flugkopfball zum 2:0

35. Minute: Es wird wieder gefährlich! Nkunku schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, aber Schalke kann klären.

30. Minute: Tor für RB Leipzig!

Und dann fällt hier doch der erste Treffer. RB Leipzig presst hoch, Olmo kann unter Druck zu Kampl weiterleiten, der den startenden Forsberg bedient. Der Schwede schließt ab. Am Ende versucht Bozdogan noch zu retten, doch der Ball landet im eigenen Netz.

29. Minute: Bozdogan übernimmt 1:1 die Position von Serdar. Die Spielsituation bleibt die Gleiche: Leipzig dominiert, Schalke verteidigt ordentlich. Gefährliche Torchancen: Mangelware.

22. Minute: Suat Serdar verlässt mit Hilfe der Ärzte den Platz. Can Bodzdogan kommt.

19. Minute: Verletzung Schalke

Ganz bitterer Moment für den FC Schalke 04! Suat Serdar bleibt nach einem Zweikampf liegen. Das sieht gar nicht gut aus für den 23-Jährigen.

17. Minute: Großchance für RB Leipzig!

Beinahe das 1:0 für die Gastgeber. Nkunku spielt einen punktgenauen hohen Pass in die Spitze, wo Angelino plötzlich frei vor Fährmann auftaucht, aber den Ball nicht richtig trifft. Fährmann kann den Ball problemlos abfangen.

11. Minute: Wie erwartet dominiert RB hier die Partie, allerdings macht Schalke das bislang ganz ordentlich. Zwingende Chancen hat S04 nicht zugelassen, selber kreiert haben sie allerdings auch noch nichts.

6. Minute: Erster guter Angriff von Leipzig über Innenverteidiger Upamecano, der den Ball auf Angelino spielt. Der Spanier schließt ab, aber Sané blockt zur Ecke, die nichts einbringt.

2. Minute: Freistoß für RB Leipzig, der Ball von Angelino ist aber zu lang. Mukiele kommt nicht mehr ran.

Anpfiff: Schalke stößt an.

18.30 Uhr: Die Teams stehen bereit, gleich geht es los!

18.27 Uhr: RB Leipzig läuft heute übrigens ohne echten Stoßstürmer auf. Mit Forsberg, Nkunku und Olmo stürmen drei nominelle Zehner.

18.18 Uhr: Nagelsmann nimmt den Trainerwechsel bei Schalke gelassen hin. Er hat zum Videostudium alte Augsburg-Spiele rausgesucht.

18.12 Uhr: Noch rund 20 Minuten bis zum Debüt von Trainer Manuel Baum. Gibt es einen Trainer-Effekt?

17.53 Uhr: Suat Serdar ist nach seiner Verletzung wieder zurück. Suat Serdar hat grünes Licht gegeben und konnte im Training auch Vollgas geben, berichtet Trainer Manuel Baum.

17.48 Uhr: Eine klare Änderung war bereits schon zu erwarten. Schöpf spielt auf der Rechtsverteidigerposition. Rudy sitzt erstmal auf der Bank.

17.42 Uhr: Gründe für das Fehlen von Matondo nannte der FC Schalke 04 nicht.

17.38 Uhr: Die Aufstellungen sind da und tatsächlich fehlt Rabbi Matondo im Kader von Schalke 04.

Schalke: Fährmann - Schöpf, Nastasic, Sané, Stambouli Oczipka - Mascarell - Serdar, Bentaleb - Uth, Paciencia

Leipzig: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino - Forsberg, Olmo, Nkunku

17.25 Uhr: Die Ergebnisse vom Nachmittag wollen wir dir natürlich auch nicht unterschlagen. Köln bleibt wie Mainz (0:4 in Berlin) noch punktlos. Schalke kann mit einem Sieg in Leipzig die Abstiegsränge verlassen.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

>>> FC Schalke 04: Ex-Schützling stärkt Baum den Rücken – „Ist ein überragender Trainer“

17.21 Uhr: Hammer kurz vor dem Spiel! Nach Informationen der "Bild" steht Rabbi Matondo heute nicht im Kader von Schalke 04. Demnach soll er für Transfer-Gespräche freigestellt worden sein! Zuvor hatte das Blatt berichtet, dass es zwei Interessenten aus der Bundesliga gebe. Schalke braucht Geld, um andere Transfers zu ermöglichen.

16.18 Uhr: Pause in der Samstagskonferenz. Hier die Zwischenstände:

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:2

Borussia Dortmund - SC Freiburg 1:0

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 0:1

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0:1

15.30 Uhr: Noch drei Stunden bis zum Spiel. Jetzt geht es in der Bundesliga aber schon mal zur Sache. Die Duelle am Samstagnachmittag:

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen

12.17 Uhr: Eine Personalie hat Baum bereits gelüftet. Das Tor wird gegen Leipzig Ralf Fährmann hüten. Neuzugang Frederik Rönnow wird hingegen erstmal nur auf der Bank Platz nehmen.

Samstag, 3. Oktober, 10.10 Uhr: Noch knapp acht Stunden verbleiben bis zum ersten Spiel des FC Schalke 04 mit Manuel Baum als Trainer. Wie wird das Knappen-Debüt für den 41-Jährigen ausgehen?

17.39 Uhr: An das letzte Spiel in Leipzig werden die Schalker noch gute Erinnerungen haben. In der Hinrunde gewann S04 nämlich noch sensationell mit 3:1 in Leipzig. Die Tore schossen damals Salif Sane, Amine Harit und Rabbi Matondo.

----------------------

Die letzten 5 Duelle

Schalke - Leipzig 0:5

Leipzig - Schalke 1:3

Schalke - Leipzig 0:1

Leipzig - Schalke 0:0

Leipzig - Schalke 3:1

----------------------

16.24 Uhr: Unter der Woche beim FC Schalke 04 einiges los. Nach der Trainerentlassung kam mit Manuel Baum ein neuer Coach. Naldo ist zudem zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. Zwischendurch gabs dann auch noch den Torwarttausch: Frederik Rönnow kam aus Frankfurt, im Gegenzug ging Markus Schubert zur Eintracht.

-----------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

-----------------------

15.50 Uhr: Manuel Baum hat sich auf der Pressekonferenz am Freitag betont locker und optimistisch gezeigt. „Ich hab ein richtig gutes Geführl, das ist nicht nur gespielt, sondern aus vollster Überzeugung“, so der ehemalige Augsburger. Gleich zu Beginn wollte Baum etwas klarstellen: „Der Baum kann nicht tippen, das kann er einfach nicht. Er ist ein schlechter Tipper“. Dahinter steckt eine Aussage, die er vor seiner Zeit als S04-Coach getroffen hatte.

Freitag, 10.30 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie RB Leipzig gegen FC Schalke 04. Wir halten dich rund um die Partie auf dem Laufenden.