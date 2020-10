RB Leipzig – FC Schalke 04 im Liveticker: Hammer! ER steht wegen Transfergesprächen wohl nicht im Kader

Leipzig. Eine schwere Aufgabe für den FC Schalke 04 beim Debüt von Manuel Baum!

Beim Duell RB Leipzig – FC Schalke 04 sind alle Augen auf den neuen S04-Trainer gerichtet. Gelingt ihm die Trendwende gegen die Bullen?

RB Leipzig – FC Schalke 04 im Live-Ticker

RB Leipzig – FC Schalke 04 ist das Samstagabend-Duell des 3. Bundesliga-Spieltags.

Wir halten dich rund um die Partie RB Leipzig gegen FC Schalke 04 auf dem Laufenden.

RB Leipzig - FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Haidara, Adams, Kampl, Angelino - Olmo, Forsberg - Poulsen

Schalke: Fährmann - Schöpf, Nastasic, Sané, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Matondo, Uth, Raman - Paciencia

17.25 Uhr: Die Ergebnisse vom Nachmittag wollen wir dir natürlich auch nicht unterschlagen. Köln bleibt wie Mainz (0:4 in Berlin) noch punktlos. Schalke kann mit einem Sieg in Leipzig die Abstiegsränge verlassen.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1)

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

>>> FC Schalke 04: Ex-Schützling stärkt Baum den Rücken – „Ist ein überragender Trainer“

17.21 Uhr: Hammer kurz vor dem Spiel! Nach Informationen der "Bild" steht Rabbi Matondo heute nicht im Kader von Schalke 04. Demnach soll er für Transfer-Gespräche freigestellt worden sein! Zuvor hatte das Blatt berichtet, dass es zwei Interessenten aus der Bundesliga gebe. Schalke braucht Geld, um andere Transfers zu ermöglichen.

16.18 Uhr: Pause in der Samstagskonferenz. Hier die Zwischenstände:

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:2

Borussia Dortmund - SC Freiburg 1:0

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 0:1

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0:1

15.30 Uhr: Noch drei Stunden bis zum Spiel. Jetzt geht es in der Bundesliga aber schon mal zur Sache. Die Duelle am Samstagnachmittag:

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen

12.17 Uhr: Eine Personalie hat Baum bereits gelüftet. Das Tor wird gegen Leipzig Ralf Fährmann hüten. Neuzugang Frederik Rönnow wird hingegen erstmal nur auf der Bank Platz nehmen.

Samstag, 3. Oktober, 10.10 Uhr: Noch knapp acht Stunden verbleiben bis zum ersten Spiel des FC Schalke 04 mit Manuel Baum als Trainer. Wie wird das Knappen-Debüt für den 41-Jährigen ausgehen?

17.39 Uhr: An das letzte Spiel in Leipzig werden die Schalker noch gute Erinnerungen haben. In der Hinrunde gewann S04 nämlich noch sensationell mit 3:1 in Leipzig. Die Tore schossen damals Salif Sane, Amine Harit und Rabbi Matondo.

Die letzten 5 Duelle

Schalke - Leipzig 0:5

Leipzig - Schalke 1:3

Schalke - Leipzig 0:1

Leipzig - Schalke 0:0

Leipzig - Schalke 3:1

16.24 Uhr: Unter der Woche beim FC Schalke 04 einiges los. Nach der Trainerentlassung kam mit Manuel Baum ein neuer Coach. Naldo ist zudem zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. Zwischendurch gabs dann auch noch den Torwarttausch: Frederik Rönnow kam aus Frankfurt, im Gegenzug ging Markus Schubert zur Eintracht.

15.50 Uhr: Manuel Baum hat sich auf der Pressekonferenz am Freitag betont locker und optimistisch gezeigt. „Ich hab ein richtig gutes Geführl, das ist nicht nur gespielt, sondern aus vollster Überzeugung“, so der ehemalige Augsburger. Gleich zu Beginn wollte Baum etwas klarstellen: „Der Baum kann nicht tippen, das kann er einfach nicht. Er ist ein schlechter Tipper“. Dahinter steckt eine Aussage, die er vor seiner Zeit als S04-Coach getroffen hatte.

Freitag, 10.30 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie RB Leipzig gegen FC Schalke 04. Wir halten dich rund um die Partie auf dem Laufenden.