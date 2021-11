Neue Aufgabe? Ex-Schalke-Coach Rangnick hat es wohl auf englischen Top-Klub abgesehen

Steht Ex-Schalke-Coach Ralf Rangnick bald wieder an der Seitenlinie?

Sieht man Ralf Rangnick bald wieder an der Seitenlinie stehen? Hatte der ehemalige Trainer des FC Schalke 04 im Sommer bei den Knappen und auch bei Eintracht Frankfurt auf der Liste gestanden, hofft er nun offenbar auf eine Anstellung in England.

Dort geht es einem Top-Klub alles andere als gut. Ex-Schalke-Coach Rangnick hätte bei einer Entlassung des derzeitigen Trainers wohl Interesse.

Ex-Schalke-Trainer Rangnick heiß auf Manchester-Job?

Das 0:2 gegen Stadtrivalen Manchester City könnte der Sargnagel für United-Coach Ole Gunnar Solskjaer gewesen sein. Trotz Millionenausgaben (uunter anderem 85 Millionen Euro für Dortmunds Jadon Sancho) und Superstar Cristiano Ronaldo geht bei den Red Devils nicht viel zusammen.

Solskjaer stehen unangenehme Zeiten bevor. Foto: imago images/Colorsport

Solskjaer steht unter Beschuss, nicht wenige erwarten seinen Rauswurf. Aber wie geht es dann weiter? Wer könnte den englischen Rekordmeister wieder zu glanzvollen Titeln führen?

Einer, der sich das zuzutrauen scheint, ist offenbar Ralf Rangnick. Wie „Bild“-Reporter Christian Falk auf Twitter berichtet, habe der 63-Jährige Interesse an einem Engagement bei United, sollte der Posten in Zukunft frei werden. Worauf er diese Information stützt, verrät Falk nicht.

Sorgt Rangnicks Moskau-Job für Probleme?

Rangnick gilt als ausgewiesener Fachmann und wurde jüngst bereits mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, um die strauchelnden Katalanen wieder nach oben zu bringen. Zuletzt war er 2019 als Trainer von RB Leipzig an der Seitenlinie aktiv.

Problematisch könnte in diesem Zusammenhang seine derzeitige Position bei Lokomotive Moskau werden. Dort ist er derzeit als „Head of Sports and Development“ tätig. Ob er dort einfach aus dem Vertrag käme, müsste sich dann zeigen. (mh)