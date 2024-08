Schock bei Nürnberg – Schalke 04! Knappen verkünden bittere Nachricht selbst

Alles war angerichtet für ein abermals spektakuläres Spiel unter Freunden. Wenn Nürnberg und Schalke 04 gegeneinander spielen, dann ist kein Platz für Rivalität. Im Stadion treffen einfach Tausende Freunde aufeinander und freuen sich auf einen gemeinsamen Fußball-Nachmittag.

Wenige Minuten vor Anpfiff bei Nürnberg – Schalke 04 erreichte die Knappen dann allerdings ein kleiner Schock. Die Aufstellung hatte Karel Geraerts schon festgelegt, da musste er gezwungenermaßen noch eine Änderung vornehmen.

Nürnberg – Schalke 04: Geraerts wollte wenig wechseln

Fulminant war S04 in die neue Saison gestartet. Mit 5:1 fertigten die Knappen am ersten Spieltag Eintracht Braunschweig ab. Ein rauschendes Fest, nachdem die letzte Saison so grauenhaft verlaufen war. Entsprechend sah sich Karel Geraerts eigentlich auch nicht gezwungen, viel an seiner Mannschaft zu ändern.

Beim Blick auf die ursprüngliche Startaufstellung bei Nürnberg gegen Schalke 04 waren zunächst nur zwei Wechsel zu erkennen. Emil Höjlund rückte für Mehmet Aydin in die Mannschaft, Ibrahima Cisse ersetzte den verletzten Thomas Kalas. Als die Partie angepfiffen wurde, stand dann plötzlich aber auch Marcin Kaminiski auf dem Feld.

Verletzung beim Aufwärmen

In der Verteidigung hätte neben Cisse eigentlich Ron Schallenberg stehen sollen. Weil sich der etatmäßige Sechser Paul Seguin beim Aufwärmen allerdings verletzte, rückte Schallenberg eine Position nach vorn. Deshalb musste Kaminski von Anfang an verteidigen.

„Kurzfristige Änderung nach dem Aufwärmen: Paul Seguin fällt aus, für ihn rückt Marcin Kaminski in die erste Elf. Gute Besserung, Paul“, schrieb Schalke auf dem Kurznachrichtendienst „X“. Was genau bei Seguin vorgefallen war, verriet der Klub zunächst nicht.

Nürnberg – Schalke 04: Knappen hoffen

Klar ist: Ein langfristiger Ausfall von Seguin wäre ein herber Verlust für Geraerts. Der S04-Trainer ist großer Fan des Spielers, der gleichzeitig einer seiner ersten Ansprechpartner auf dem Feld ist. Was genau er hat, dürften die Tage nach dem Freundschaftsduell im Frankenland zeigen.