Ist er der Heilsbringer, auf den die Knappen so lange warten mussten? Miron Muslic coacht Schalke auch gegen Greuther Fürth zum Sieg. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen liegen die Knappen vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz und dürfen endlich mal wieder vom Aufstieg träumen.

Die Fans liegen dem Österreicher zu Füßen. Doch auch Miron Muslic ist vom FC Schalke 04 und dem Umfeld mehr als angetan. Das beweist er jetzt mit einer irren Aktion, die ihm beim königsblauen Anhang nur noch mehr Sympathien einbringt. Er ist jetzt einer von ihnen.

Miron Muslic jetzt Schalke-Mitglied

„Glück auf Miron Muslic, der wichtigste Schritt ist getan, Dein Mitgliedsantrag wurde von uns bearbeitet.“ Mit diesen Worten beginnt eine E-Mail, die ganz frisch im Postfach des Schalke-Trainers eingetroffen ist. Stolz postete er diese nach dem 1:0-Erfolg gegen Fürth (hier mehr dazu lesen) in seiner Instagram-Story. Denn der 43-jährige Übungsleiter ist jetzt offiziell Mitglied auf Schalke!

Ein durchaus ungewöhnlicher Schritt. Zwar sehen es Fans immer gerne und fordern es auch, dass sich Spieler und Trainer mit dem Verein identifizieren sollen. Aber dass ein Trainer nach so wenigen Wochen derart vom Verein eingenommen wird und sich dann sogar als Mitglied registriert, ist eher selten.

Schalke-Fans hyperventilieren

„Einmal Schalker, immer Schalker“, kommentiert Miron Muslic seine Instagram-Story und macht damit auch dem Letzten klar: Er meint es ernst mit den Knappen. Dass die Aktion in Fan-Kreisen natürlich gleich hohe Wellen schlägt, bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. In Windeseile sammeln sich auf Social-Media Kommentare dazu an:

„Was. Ein. Coach.!!! Wahnsinn, was für ein Glück wir mit ihm haben.“

„Wie gut ist bitte das? Muslic ist jetzt Vereinsmitglied!“

„Miron Muslic hat uns alle so derbe an den Eiern das ist nicht mehr feierlich.“

„Bester Mann, Miron.“

„Miron Muslic, einer von uns!“

„Trainer! Ein Leben lang!“

„Was ist er denn bitte für ein heftiger Typ?“

Eins ist jetzt schon klar: Nach dem erfolgreichen Saisonstart und der Mitglieds-Nummer hat Miron Muslic bei den Schalke-Fans ein Stein im Brett. Sollte es in Zukunft mal zu einer neuen Schalke-Krise kommen, dürfte er diese wesentlich einfacher überstehen als manche seiner Vorgänger.