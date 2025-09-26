180-Grad-Wende von Miron Muslic! Er sorgt für eine Hammer-Überraschung

Diese Entscheidung kommt mehr als nur überraschend! Noch vor einigen Tagen machte Schalker-Trainer Miron Muslic bei einem Profi ganz deutlich, dass er derzeit nicht mit ihm plant: Amin Younes. Der Mittelfeldspieler war seit Wochen komplett außen vor.

Doch beim Spiel zwischen Schalke und Fürth die faustdicke Überraschung. Miron Muslic entschied sich dazu, Younes eine Chance zu geben und beorderte ihn in den Spieltagskader. Eine Entscheidung, die die S04-Fans aus dem Nichts trifft.

Miron Muslic zeigt Gnade

Die Worte klangen unmissverständlich. „Amin Younes ist intern bei uns kein Thema“, hatte der Schalke-Trainer noch vor dem letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Magdeburg erklärt. „Wir haben einen Weg, den gehen wir konsequent durch. Es geht um Spielerprofile, die zu diesem Weg passen“, sagte er da. Zwar hatte er Younes große Stärken in Sachen Kreativität attestiert, doch für viele anderen Spielphasen seien dessen Stärken nicht gefragt.

Knapp anderthalb Wochen später jetzt die 180-Grad-Wende von Miron Muslic. Gegen Fürth war auf einmal doch Platz im Kader für den 32-Jährigen. Offenbar konnte er den S04-Coach im Training davon überzeugen, dass seine Stärken im 1-gegen-1 gegen das Kleeblatt vonnöten sein könnten.

Fans völlig überrascht

Entsprechend überrascht reagierten auch die Fans. „Sehr gute Startelf, gut, dass Timo [Becker] fit ist. Aber YOUNES auf der Bank??“, wunderte sich einer auf „X“. „Younes, das ist ein Banger“, befand auch ein anderer S04-Sympathisant.

Ob es sich dabei um eine einmalige Entscheidung handelt, oder Younes nun wieder regelmäßig Chancen hat, bleibt abzuwarten. Ein Fan präsentierte jedoch noch eine Idee, dass Miron Muslic einen klaren Plan verfolgt hatte.

„Muslic hat Younes also richtig gekitzelt, schätze unseren Trainer nicht so ein, dass er sich von Medien diktieren lässt, wen er mitnimmt. Eher im Gegenteil, vielleicht wollte er Younes einfach nur provozieren Leistung zu zeigen“, schrieb er.