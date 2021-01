Mesut Özil: Sead Kolasinac verrät – „Wir haben über Schalke gesprochen“

Der FC Schalke 04 hat gerufen und Sead Kolasinac ist gekommen. Der 27-Jährige will dem Klub aus der Krise helfen. Damit verlässt er London und seinen Kumpel Mesut Özil.

Mesut Özil und Sead Kolasinac haben eine Schalker-Vergangenheit, beide sind bei den Königsblauen großgeworden. Deswegen ist der FC Schalke 04 häufig Gesprächsthema bei den Profis.

Mesut Özil und Sead Kolasinac: Schalke ist Thema Nummer eins

Von 2005 bis 2008 kickte Mesut Özil beim FC Schalke 04, schaffte dort den Durchbruch zum Fußball-Profi. Gleiches gelang Sead Kolasinac, der von 2011 bis 2017 das königsblaue Trikot trug. Die Wege der Schalker Jungs kreuzte sich aber schließlich erst 2017 beim FC Arsenal.

Dort wurden Özil und Kolasinac nicht nur Teamkollegen, sondern auch Freunde. Selbstverständlich hat Kolasinac mit Mesut Özil da auch über seine Rückkehr zum FC Schalke 04 gesprochen. „Wir haben über Schalke gesprochen“, verriet Kolasinac bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz.

-------------------------------

Das ist Mesut Özil:

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalke verließ er 2008 für fünf Millionen Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Millionen Euro zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen eines Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Beim FC Arsenal ist er seit Anfang März ohne Einsatz

-------------------------------

Allerdings schränkte er gleich ein: „…, aber nicht darüber, ob er auch zurückkommen will. Er kommt auch aus Gelsenkirchen und Schalke ist da natürlich ein Thema.“

Mesut Özil ist beim FC Arsenal nicht mehr glücklich. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Nach der Rückkehr von Sead Kolasinac sind einige Schalke-Fans ins Schwärmen gekommen und hätten am liebsten alle Schalker Jungs zurück. Mesut Özil dürfte aber kein Thema sein.

-------------------------

-------------------------

Ex-Schalker: DAS könnte Özils Ziel sein

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zwar am Saisonende und Özil wird nicht in London bleiben, doch eine Rückkehr zum FC Schalke 04 erscheint unrealistisch, außer der Weltmeister passt seine Gehaltsvorstellungen stark an.

Stattdessen wird Özil nun aktuell aber eher mit einem Wechsel in die Heimat seiner Eltern in Verbindung gebracht. Fenerbahce Istanbul soll ein heißer Kandidat sein, aber auch die MLS gilt als mögliches Ziel. (fs)