Mesut Özil: Nächstes Drama! Horror-Start bei Fenerbahce Istanbul

Seinen Start bei Fenerbahce Istanbul hat sich Mesut Özil sicherlich anders vorgestellt. Nach der Derby-Pleite musste Özil jetzt den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Fenerbahce Istanbul ist im türkischen Pokal im Viertelfinale gegen Istanbul Basaksehir ausgeschieden. Auch Mesut Özil konnte die historische Niederlage nicht verhindern.

Mesut Özil: Pokal-Aus! Nächster Rückschlag für Fenerbahce

Zum dritten Mal in Folge fand sich Mesut Özil bei Fenerbahce auf der Bank wieder. Im türkischen Pokal musste der Weltmeister bis zur Pause warten, eher dann doch ins Spiel eingreifen durfte.

Bis dahin war schon viel passiert: Junior Fernandes (42.) brachte die Gäste von Basaksehir in Führung und zu allem Überfluss kassierte Özil-Teamkollege Mauricio Lemos noch einen Platzverweis.

-------------------------------------

Das ist Mesut Özil:

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

Wechselte 2005 in die Jugend des FC Schalke 04

2008 ging Özil zu Werder Bremen

Von 2010 bis 2013 kickte er bei Real Madrid

2013 wechselte er dann zum FC Arsenal

Im Januar 2021 schloss sich Özil Fenerbahce Istanbul an

2014 wurde er mit Deutschland Weltmeister

-------------------------------------

Dank des Treffers von Enner Valencia rettete sich Fenerbahce dann in die Verlängerung, blieb dort aber glücklos. In der 96. Minute brachte Frederik Gulbrandsen Basaksehir wieder in Führung. Die nächste Pleite konnte Özil auch nicht mehr verhindern.

Mesut Özil muss das Pokal-Aus verkraften. Foto: imago images/Seskim Photo

Die ersten Wochen vor Mesut Özil hätten schlechter kaum laufen können: Nach dem Sieg gegen Aufsteiger Hatayspor musste Fenerbahce eine bittere Pleite im großen Derby gegen Galatasaray Istanbul einstecken.

-------------------------------------

-------------------------------------

Horror-Start für Mesut Özil

Jetzt folgte unter der Woche das Pokal-Aus. Im Viertelfinale war gegen den Tabellen-17. der Süper Lig Schluss, damit ist die erste Hoffnung auf einen Titel für Mesut Özil schon nach wenigen Tagen verpufft.

Die Özil-Bilanz ist bis jetzt ebenfalls nicht zufriedenstellend. Drei Kurzeinsätze, 114 Minuten Spielzeit und noch kein Scorerpunkt. Der Start bei Fenerbahce ist für Mesut Özil bis jetzt der blanke Horror.