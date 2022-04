Mesut Özil: Nach irren Wechselgerüchten – diese Worte sind eindeutig

Mesut Özil war zur Hochphase seiner Karriere einer der genialsten Mittelfeldspieler der Welt. Eine Spezialität von Özil: aus dem Nichts einen genialen Pass in die Tiefe spielen. Wir zeigen Dir in diesem Video die Karriere des ehemaligen deutschen Nationalspielers.

Noch immer gilt die Zukunft von Mesut Özil als ungeklärt. Nach seiner Suspendierung dürfte der Ex-Star des FC Schalke 04 jedoch keinen leichten Stand bei seinem Klub Fenerbahce Istanbul haben.

So ploppten jüngst spektakuläre Gerüchte auf, Mesut Özil würde mit einer Rückkehr nach England konkreter zum Zweitligisten Hull City spielen. Nun soll die Entscheidung gefallen sein.

Zieht es Mesut Özil bald zu HUll City? Foto: IMAGO IMAGES / Seskim Photo

Mesut Özil: Rückkehr in England unwahrscheinlich

„Um den Kader zu verstärken, werden wir mindestens acht Transfers tätigen“, sagte Hull-City Besitzer Acun Ilicali während der Veranstaltung „Ein Abend mit Nick Barmby und Acun Ilicali“. Mesut Özil wird dabei doch keine Rolle spielen. „Mesut ist ein enger Freund von mir“, verriet Ilicali nun bei „Hull Live“. Dennoch schließe Ilicali eine Rückkehr Özils nach England aus. „Er ist in der Türkei glücklich. Wenn er dort glücklich ist, warum sollte er dann nach England zurückkehren?“, so der Klubboss.

Seit Januar ist Acun Ilicali besitzer von Hull City. Er gilt als enger Freund von Mesut Özil (nicht im Bild). Foto: imago images/Shutterstock

--------------------------------

Das ist Mesut Özil

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalker verließ er 2008 für 5 Mio Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal wechselte

2018 trat er wegen eines Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tyyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Im Januar 2021 ging er von London zu Fenerbahce Istanbul

Hier folgte die folgte die Suspendierung. Offizielle Gründe sind nicht bekannt

--------------------------------

Acht Jahre spielte Özil in der englischen Premier League. Im Sommer folgte dann der Wechsel in die Türkei, zu Fenerbahce Istanbul. Auch das spiele für Ilicali eine Rolle: „Er ist erst vor kurzem aus England in die Türkei gewechselt und seine Familie hat dort ein gutes Leben.“ Der 52-jährige Filmproduzent und Klubeigentümer sei sich sicher, Özil könne die Probleme mit seinem aktuellen Arbeitgeber schon bald aus der Welt schaffen.

--------------------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

--------------------------------------------------------

Zukunft weiter ungewiss – was wird aus Özil?

Jüngst hatte Özils Berater angekündigt, der ehemalige Weltmeister wolle seinen Vertrag erfüllen. Von Fenerbahce hingegen folgten eher ernüchternde Worte (Hier erfährst du mehr!). Dementsprechend bleibt weiterhin unklar, ob und für wen Mesut Özil zukünftig aufläuft. Hull City wird es demnach offenbar nicht werden. (fp)