Mesut Özil wird zum Titelkampf befragt – seine Antwort spricht Bände

Vor einigen Wochen beendete Mesut Özil seine Fußballkarriere. Genug Zeit also für den ehemaligen Schalker, sich mehr der Familie zu widmen und vielleicht auch mehr Fußball zu schauen.

Dafür bietet sich für Mesut Özil gerade die aktuell spannende Bundesliga an. Neben seinem Ex-Klub Schalke 04, der aktuell um den Klassenerhalt kämpft, ist vor allem der Titelkampf zwischen dem BVB und Bayern so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Als der ehemalige Fußballer gefragt wird, ob er den Dortmundern die Meisterschaft gönnt, antwortet er mehr als nur deutlich.

Mesut Özil schwärmt von Schalke 04

Er ist in Gelsenkirchen geboren, spielte für den FC Schalke 04 und ist auch Schalker durch und durch: Mesut Özil. Der ehemalige Fußballer schwärmt von seinem Ex-Klub, der jetzt durch zwei Siege wieder große Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga hat.

„Echt stark, wie sich die Jungs befreit haben“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der „WAZ„. Etwas anderes als die Rettung der zwischenzeitlich abgeschlagenen Schalker „will ich mir auch gar nicht vorstellen“, so Özil. „Schalke darf jetzt nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden.“

Vor allem, dass die Fans die Mannschaft so sehr unterstützen, sei eine positive Überraschung. „Gefühlt hat Schalke gestern noch Champions League gespielt und jetzt wäre der Klassenerhalt ein Riesenerfolg.“ So könnte das Team von Cheftrainer Thomas Reis den Anhängern „nicht dankbar genug“ sein, dieser Support in der prekären Lage sei „definitiv keine Selbstverständlichkeit.“ Der ehemalige Nationalspieler fügte dann hinzu: „Wenn ich die Videos von den Siegesfeiern zwischen Fans und Mannschaft sehe, bekomme ich echt Gänsehaut.“

„Da muss ich meinen blauen Wurzeln schon treu bleiben“

Aber in der Bundesliga ist auch aktuell der Meisterschaftskampf so spannend wie nie zuvor. Auf die Frage der „WAZ“, ob Mesut Özil ausgerechnet Schalkes Erzrivalen Borussia Dortmund den Titel gönne, ist die Antwort als gebürtiger Gelsenkirchener mehr als nur deutlich: „„Nö“, sagt der 34-Jährige. „Da muss ich meinen blauen Wurzeln schon treu bleiben.“

Dabei könnte ausgerechnet sein S04 am kommenden Spieltag den Schwarzgelben Schützenhilfe leisten. Königsblau spielt nämlich beim FC Bayern am Samstag (13. Mai, 15.30 Uhr). Der BVB empfängt zum Borussen-Duell Mönchengladbach.

Was Mesut Özil zu seiner Person, zum Schalke-Spiel in München und zum Karriereende sagt, kannst du bei den Kollegen von der „WAZ“ lesen.