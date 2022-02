Ex-S04-Star Max Meyer wechselt zu neuem Verein – plötzlich hat er Titelchancen

Nächster Anlauf für Max Meyer! Wird das frühere Talent des FC Schalke 04 hier endlich glücklich?

Max Meyer erlebte in den letzten Jahren einen beispiellosen Absturz. Beim FC Schalke 04 einst als großes Talent und kommender Star gefeiert, geriet die Karriere des 26-Jährigen gewaltig ins Stocken.

Vergangenen Sommer wechselte Max Meyer schließlich zu Fenerbahce Istanbul. Doch auch in der Türkei wurde der ehemalige Schalke-Spieler nicht glücklich. Jetzt will er sein Glück woanders suchen – und könnte dabei sogar um Titel kämpfen.

Max Meyer: Ex-Schalke-Talent findet neuen Verein

Crystal Palace, 1. FC Köln, Fenerbahce Istanbul – nach seinem viel diskutierten Abgang aus Gelsenkirchen gelang es dem Mittelfeldspieler bei drei Klubs nicht, Fuß zu fassen. Dabei legte er in Istanbul sogar einen guten Start hin, geriet anschließend aber mehr und mehr in den Hintergrund.

Zum Jahreswechsel kamen erstmals Gerüchte auf, Meyer könne den Özil-Klub bereits nach wenigen Monaten wieder verlassen. Lange Zeit war es an der Meyer-Front dann aber still – bis es am Deadline-Day plötzlich hektisch wurde.

Auch in Istanbul setzte sich der Mittelfeldspieler nicht durch. Foto: imago images/Kessler-Sportfotografie

Max Meyer auf dem Sprung nach Dänemark

Wie das dänische „Ekstra Bladet“ zunächst berichtete, hätten sich Fenerbahce und Dänemarks Erstligist FC Midtylland auf einen Wechsel geeinigt. Noch am Montag sei Meyer zum Medizincheck nach Nordeuropa gereist.

Midtbanen forstærkes med tilgangen af 26-årige Max Meyer 🔥



Han kommer fra Fenerbahce på en lejeaftale med købsoption. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 31, 2022

Am späten Montagabend bestätigte der Klub dann die Gerüchte. Meyer kommt zunächst auf Leihbasis. Midtylland besitzt zudem eine Kaufoption. „ Es ist eine fantastische Gelegenheit, dass wir Max zum FC Midtjylland holen können, und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Dass wir einen Spieler mit seinem Lebenslauf und seiner Qualität für uns gewinnen konnten, erfüllt den ganzen Verein mit großem Stolz“, sagte Sportdirektor Svend Graversen.

Max Meyer plötzlich Titelkandidat

Nach mehreren enttäuschenden Karrierestationen könnte der Dänemark-Wechsel die letzte Chance für Meyer sein, seine Karriere noch mal anzukurbeln. Sein Marktwert erlebte in den letzten Jahren einen heftigen Absturz.

Immerhin: Bei Midtylland kämpft Meyer direkt um einen Titel mit. Der Verein grüßt in der „Superligaen“ derzeit von Platz eins und hat zwei Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Kopenhagen.

Meyers Debüt gegen Aalborg?

Das nächste Spiel steht für Midtjylland am 20. Februar an. Dann empfängt der Verein in der heimischen Liga den Aalborg BK. (mh)