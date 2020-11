Hammer um Max Meyer! Zeit in England scheint abgelaufen – kehrt der Ex-Schalke-Star nun zurück?

London. Er galt einst als großes Talent bei Schalke 04. Doch wie so viele Talente wollte Max Meyer zu viel. Der Schritt in die Premier League erweist sich mittlerweile als der falsche.

Der beim FC Schalke 04 in Ungnade gefallene zentrale Mittelfeldspieler wollte dort eigentlich seine angebliche „Weltklasse“ unter Beweis stellen. Doch mittlerweile ist er auf der Tribüne angekommen. Jetzt gibt es wilde Gerüchte um Max Meyer.

Max Meyer: Absturz nach Schalke-Abgang

Die Liste der Topvereine, mit denen Max Meyer 2018 in Verbindung gebracht wurde, ist lang. Am Ende hatte sich der Junge aus der Schalker Knappenschmiede gemeinsam mit Berater Roger Wittmann verzockt.

Seltene Szene: Max Meyer im Einsatz für Crystal Palace. Foto: imago images / Colorsport

Statt Arsenal, Milan oder Atletico Madrid landete Meyer bei Crystal Palace. Doch selbst beim englischen Abstiegskandidaten konnte sich der heute 25-Jährige nie durchsetzen. In dieser Saison ist die Lage des Max Meyer besonders verheerend.

Bank-Frust bei Max Meyer

Kam der Ex-Schalker in seiner ersten Spielzeit in London noch 29 Mal in der Premier League zum Einsatz, waren es in der letzten Saison nur noch 17 Spiele. Dabei kommt Max Meyer auf einen Treffer (beim 3:4 gegen den FC Liverpool am 19. Januar 2019) und drei Assists.

Nur sieben Mal durfte Meyer über die vollen 90 Minuten ran. Jetzt ist der 25-Jährige komplett auf dem Abstellgleis gelandet. Trainer Roy Hodgson schenkte dem Ex-Schalker bislang noch in keiner Minute das Vertrauen.

Kehrt Max Meyer etwa zurück in die Bundesliga?

Sein Vertrag bei Crystal Palace läuft zum Ende der Spielzeit aus. Klar, dass englische Medien deshalb schon über einen möglichen Abschied spekulieren.

Einem Bericht der „Sun“ zufolge könnte es Max Meyer dann zurück nach Deutschland ziehen. Kehrt Max Meyer also zurück in die Bundesliga? Nach drei verkorksten Jahren in England hätte der Ex-Schalker dann die Chance, sich neu zu beweisen. Die Tür beim FC Schalke 04 dürfte nach der Schlammschlacht vor drei Jahren allerdings zu sein.

Ein Foto aus besseren Zeiten. Hier bejubelt Max Meyer, noch in den Diensten des FC Schalke 04, einen Treffer in der Europa League gegen PAOK Saloniki. Foto: dpa

Transferfrust bei Schalke

Meyer gehört zu einer Vielzahl von Talenten, die Königsblau nicht in den eigenen Reihen halten konnte. Immer wieder sorgt der Transfermarkt für Frust auf Schalke.

Zoff zwischen den Bossen?

Derweil brennt es momentan scheinbar nicht auf dem Platz bei Schalke 04, sondern auch in der Chef-Etage. Das legt ein brisanter Bericht nahe.