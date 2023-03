Max Meyer: Auf dem Platz knallt es richtig – dann schlägt die Stunde des Ex-S04-Stars

Nach seinem Abgang nach neun Jahren vom FC Schalke 04 wurde Max Meyer nirgendwo richtig glücklich. Von Crystal Palace zum 1. FC Köln und beim FC Midtjylland sowie Fenerbahce versuchte der Mittelfeldspieler immer wieder seine Karriere zu retten – ohne Erfolg.

Doch seit dem vergangenen Sommer steht Max Meyer beim FC Luzern unter Vertrag, und dort blüht der Ex-S04-Star immer mehr auf. Der 27-Jährige hat einen enormen Anteil am jüngsten Erfolg der Luzerner. Das stellte er jetzt jüngst erneut eindrucksvoll unter Beweis, als er in einer hitzigen Partie zum Matchwinner wurde.

Max Meyer: Auf dem Platz knallt es richtig

Was ihm bei seinen Stationen vorher nicht gelungen ist, tritt jetzt beim FC Luzern endlich ein: Max Meyer ist unumstrittener Stammspieler. Der ehemalige S04-Star glänzt immer wieder als Torschütze und Vorbereiter. Am vergangenen Wochenende gegen den Servette FC wurde der Mittelfeldstar sogar zum Matchwinner, während es auf dem Platz richtig knallte.

Zunächst sorgte Meyer mit einem verwandelten Elfmeter in der 51. Minute zur 1:0-Führung gegen den Tabellenzweiten der Schweizer Super League. Vorausgegangen war ein Foul vom ehemaligen Bundesliga-Spieler Kevin Mbabu, der dafür die Gelbe Karte sah. Es war der Anfang einer Kartenflut und hitzigen Partie.

Meyer wurde beim FC Luzern zum Matchwinner. Foto: IMAGO / Geisser

Knapp 25 Minuten später bekam Mbabu nach einem weiteren Foulspiel die Gelb-Rote-Karte. Doch er war nicht der Einzige, der frühzeitig in die Kabine geschickt wurde. Meyers Teamkollege und Luzern-Keeper Pascal Loretz fing nach einer Ecke den Ball und bekam das ausgestreckte Bein von Servette-Stürmer Enzo Crivelli an den Kopf ab. Die Luzerner waren wütend und attackierten den Spieler, der einem seiner Gegenspieler eine Kopfnuss verpasste. Er wurde mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

Meyer wird Matchwinner

Es blieb aber nicht dabei. In der Nachspielzeit sah dann auch noch ein Mitspieler von Max Meyer die Gelb-Rote-Karte: Mohamed Dräger, der ebenfalls mal in der Bundesliga für den SC Freiburg spielte. Der 26-Jährige räumte an der Seitenlinie seinen Gegenspieler ungestüm ab und sah folgerichtig seine zweite Gelbe Karte.

Drei Platzverweise, ein Elfmeter und am Ende drei wichtige Punkte für Meyer und den FC Luzern. Für den Mittelfeldspieler war es der achte Saisontreffer, zudem bereitete er drei Tore in den 19 Ligaspielen vor.

Mehr News für dich:

Nach 24 Spieltagen stehen Meyer und Luzern mit 33 Punkten auf Platz 5 und haben nur noch drei Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Servette. Die BSC Young Boys sind mit 51 Punkten nicht mehr einzuholen.