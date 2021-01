Max Meyer: Sorgt der Ex-Schalke-Star bei der Konkurrenz für Zoff?

Wie geht es für Max Meyer weiter? Kehrt der ehemalige Profi des FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga?

Nach seiner Vertragsauflösung bei Crystal Palace ist Max Meyer auf der Suche nach einem neuen Verein – und sorgt bei der Bundesliga-Konkurrenz der Knappen wohl jetzt schon für internen Streit.

Max Meyer: Will Hoffenheim den Ex-Schalker oder nicht?

Nach drei Jahren ist der Traum von der Premier League für Max Meyer endgültig geplatzt. Nachdem er in der laufenden Saison nur noch einmal im Pokal zum Einsatz kam, entschieden sich Crystal Palace und Meyer dazu, den Vertrag des 25-Jährigen aufzulösen.

Bei Crystal Palace wurde Meyer nicht glücklich. Foto: imago images / PA Images

Meyer ist am Tiefpunkt seiner einst so verheißungsvollen Karriere angekommen. Wie geht es nun für ihn weiter? Kehrt er schon bald sogar zurück in die Bundesliga? Wie die „Bild“-Zeitung berichtet soll der selbsternannte Weltklasse-Fußballer bei der TSG Hoffenheim ein Thema sein.

Nachdem dessen Ende 2018 auf Schalke besiegelt war, wollten ihn die Kraichgauer schon da nach Hoffenheim locken. Der Deal scheiterte allerdings an den finanziellen Vorstellungen. Wie das Blatt berichtet, soll sich allen voran Mäzen Dietmar Hopp gut vorstellen können, es jetzt nochmals zu probieren.

+++ Mesut Özil schon in Istanbul – diese Reaktion offenbart alles +++

Ganz im Gegenteil zu Manager Alexander Rosen, der von dieser Idee angeblich nicht begeistert sein soll. Sorgt Meyer schon vor seiner Rückkehr in die Bundesliga für Zoff beim Schalke Konkurrenten?

Fakt ist: Fast während seiner gesamten Zeit auf der Insel spielte der 25-Jährige unter seinem Niveau. Sein letzter Profieinsatz liegt schon über vier Monate zurück. Die Frage, wie fit Meyer ist und wie schnell er der TSG helfen könnte, stellt sich zwangsläufig.

Max Meyer: Weiteres Interesse aus der Bundesliga

Weiteres Interesse aus der Bundesliga soll es von Seiten des 1. FC Kölns geben. Dort würde Meyer im Fernduell mit seinem Ex-Verein um den Klassenerhalt kämpfen. Während Schalke nach der Niederlage in Frankfurt wieder Letzter ist, liegt Köln mit fünf Punkten mehr auf dem Relegationsplatz.

----------------

Alle Infos rund um den FC Schalke 04:

---------------

Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 scheint derweil keine Option. Dort freuen sich alle auf die Rückkehr von Klaas Huntelaar. Für den Niederländer soll es einen Spezialauftrag geben. (mh)