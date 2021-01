Matthew Hoppe: Endlich! Seine Mutter beantwortet die Frage, die sich jeder Schalke-Fan gestellt hat

Gelsenkirchen. Er ist der womöglich einzige Profi im Kader des FC Schalke 04, den die tiefe Krise des Klubs derzeit unberührt lässt: Matthew Hoppe. Der US-Amerikaner erzielte in den vergangenen drei Partien fünf Treffer.

Seine Mutter beantwortet jetzt die Frage, die sich etliche S04-Fans seit seinem rasanten Aufstieg stellen.

Matthew Hoppe: Mutter beantwortet entscheidende Frage

Einen Sahnetag erwischte Hoppe beim klaren 4:0-Sieg der Schalker über die TSG Hoffenheim. Und gleich nach dem Abpfiff offenbarte sich das Problem, das viele Fußball-Fans mit dem 19-Jährigen haben: Keiner wusste so recht, wie der Nachname der neuen Schalker Offensiv-Hoffnung ausgesprochen wird.

+++ Droht ein dramatischer Verlust? DAS könnte schwere Folgen haben +++

Liest man Hoppe mit deutscher Aussprache, steht am Ende ein kurzes „e“. Aber der Schalker Stürmer ist doch gebürtiger Kalifornier – also doch mit einem gesprochenen „i“ am Ende? Auch Sportreporter taten sich in den vergangenen Wochen schwer, wechselten immer mal wieder von der einen Version zur anderen.

It’s pronounced Hoppy rhymes with copy — Anna Hoppe (@AnnaHoppe8) January 12, 2021

Jetzt gibt es aber endlich Klarheit: Matthews Mutter Anna Hoppe höchstpersönlich stellt auf Twitter klar, wie der Familienname ausgesprochen wird: „It’s pronounced Hoppy, rhymes with copy“ (auf Deutsch etwa: Es wird Hoppie ausgesprochen, reimt sich auf „copy“).

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

Ob mit gesprochenem „e“ oder „i“ – am Ende dürfte für Hoppe selbst aktuell nur zählen, dass die Schalke-Fans ihn wahrnehmen und er weiterhin von seinem Trainer das Vertrauen bekommt. Denn der Youngster hat einen echten Lauf und ist im niedergeschlagenen Schalke-Team einer der wenigen, wenn nicht der einzige Lichtblick. Ob er am Sonntag auch gegen den großen FC Bayern treffen kann? Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr.

(the)