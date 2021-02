Matthew Hoppe: Schalke-Fans wundern sich über die Kommentatoren-Aussprache – das müssen sie jetzt wissen

Am Dienstagabend steht Matthew Hoppe wieder Mal in der Startelf beim FC Schalke 04. Der Angreifer soll die Königsblauen in die nächste Runde schießen.

Für Gesprächsstoff sorgte Matthew Hoppe aber schon während des Spiels. Die Fans wunderten sich sehr über die Aussprache der Kommentatoren bei Sky und Sport 1. Doch das müssen die Schalke-Fans jetzt wissen.

Matthew Hoppe: So wird der Schalke-Star richtig ausgesprochen!

„Matthew Hoppy“, so sagen es sowohl Sky-Kommentator Oliver Seidler als auch Sport 1-Moderator Markus Höhner. Das „e“ klingt also wie ein „i“ – dabei heißt er doch Hoppe, oder?

Nein! Die Aussprache der Kommentatoren ist sehr wohl richtig. Die Mutter von Matthew Hoppe brachte zuletzt bei Twitter Licht ins Dunkeln.

„It’s pronounced Hoppy, rhymes with copy“ (auf Deutsch etwa: Es wird Hoppie ausgesprochen, reimt sich auf „copy“).“, stellte Anna Hoppe, die Mutter des Schalke-Stars höchstpersönlich auf Twitter klar.

Auf Twitter hatten sich zahlreiche Fans über die Aussprache der Kommentatoren beschwert, allerdings müssen sie wissen, dass das völlig richtig ist.

Im Endeffekt dürfte es den Anhängern des FC Schalke 04 aber egal sein. Sie hoffen darauf, dass Hoppe die Schalkern mit vielen Toren beschenkt. Bei neun Einsätzen kommt der 19-Jährige schon auf fünf Treffer. Einen Sahnetage erlebte er beim 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. (fs)