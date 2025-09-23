Fan-Zoff geht bei Magdeburg – Schalke weiter – Ultras gießen Öl ins Feuer

Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel war Königsblau im Duell Magdeburg – Schalke auf Wiedergutmachung aus. Ein Dreier sollte gegen den Tabellenvorletzten her, um an der Spitzengruppe der zweiten Bundesliga dranzubleiben.

Während des Spiels Magdeburg – Schalke sorgte eine Aktion der Gästefans jedoch für jede Menge Unverständnis. Die Schalker Anhängerschaft ignoriert eine Aufforderung der Vereinsführung – und gießt damit weiter Öl ins Feuer.

Magdeburg – Schalke: Fan-Gesang sorgt für Kopfschütteln

Doch was war passiert? Bereits beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Dresden sorgte der Fan-Gesang „Wir hassen Ostdeutschland!“ für Ärger in der Vereinsführung. Zuvor hatten Vorstand Matthias Tillmann und andere Parteien zu einem friedlichen Support der Schalker Fans aufgerufen. „Lasst uns unsere Energie in die Unterstützung unseres Vereins stecken, nicht in Beleidigungen, die uns spalten“, hieß etwa vom SFCV, dem Dachverband der Schalker Fanclubs.

Diese und weitere Aufforderungen haben letztendlich jedoch nichts eingebracht. Denn auch beim Spiel Magdeburg – Schalke ertönte es aus dem Auswärtsblock des S04: „Wir hassen Ostdeutschland!“ Eine Aktion, die Klub-Bosse von Königsblau erneut verärgern dürfte.

Ultras spielen Aktion herunter

Auf Seite der Schalker Fan-Szene scheint man die Kritik jedoch nicht allzu ernst zu nehmen. Bereits vor dem Heimspiel gegen Kiel hieß es im „Blauen Brief“: „Jeder halbwegs realitätsnahe Mensch sollte selbst nach kurzer Überlegung verstanden haben, dass durch diesen Gesang keine Personen(-gruppen) persönlich angriffen werden sollen, sondern alles ausschließlich aufgrund der Kürze und des bekannt-polemischen Umgangstons im Fußballkontext dargestellt wird.“

Angesichts dieser Worte erscheint es wenig verwunderlich, dass die Schalker Fans ihre Fangesänge in Magdeburg nun wiederholen. Für Diskussionen dürften sie damit erneut sorgen.