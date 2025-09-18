Spektakel bahnt sich an! Wird Magdeburg – Schalke zur Muslic-Wende?

Mit dem Saisonstart des FC Schalke sind die meisten Fans durchaus zufrieden. Mit drei Siegen und zwei knappen Niederlagen ist das Abendteuer von Miron Muslic durchaus positiv gestartet. Kann dies am Samstag (20. September) gegen Magdeburg bestätigt werden?

Besonders die Defensive überzeugt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor lässt Schalke seinen Gegner kaum zu Gelegenheiten kommen. Doch die starke Defensivleistung geht bislang zulasten des Sturms. Könnte sich das gegen Magdeburg ändern?

Magdeburg – Schalke: Erstes Spektakel unter Muslic?

Fünf Spiele, fünf Tore. In den Niederlagen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel ging man dabei sogar komplett leer aus. Insbesondere gegen Kiel fiel die geringe Durchschlagskraft der Mannschaft von Miron Muslic auf.

Der neue Schalke-Coach scheint seinen Fokus zunächst auf das Spiel gegen den Ball gelegt zu haben. Erst soll das Team kompakt und sicher stehen. Doch wann wird der Fokus auf das Offensivspiel umgeschwenkt? Das Spiel gegen Magdeburg bietet zumindest eine gute Möglichkeit dazu – zumindest, wenn die Ergebnisse der vergangenen Begegnungen betrachtet werden.

Gibt Muslic seine Spielidee auf?

In den letzten vier Aufeinandertreffen sind ganze 21 Tore zwischen den beiden Teams gefallen: 2:5 für Magdeburg, 2:2, 3:0 und 4:3 für Schalke. Ein echtes Spektakel zwischen den beiden Vereinen. Wird sich dies nun wiederholen?

Das Gegenteil deutet sich zumindest an. Schalke lässt bisher weder viel zu, noch glänzen sie durch ihr Spiel nach vorne. Magdeburg befindet sich außerdem im Vergleich zu den letzten Jahren in einer schwierigen sportlichen Lage: Platz 17 mit nur drei Punkten. Mit sieben geschossenen Toren und 12 kassierten Gegentreffern bleibt der Spielwitz dennoch groß. Wird sich Muslic erstmals diesem anpassen? Schwer vorstellbar, dass er bereits von seiner Spielidee abweichen wird.