Kurz vor Magdeburg – Schalke: S04-Profi vor langersehntem Comeback

Vor dem Auswärtsspiel Magdeburg – Schalke wirkt die Schwachstelle in der Schalker Mannschaft schnell ausgemacht. Miron Muslics voller Fokus auf die Defensive zeigt Wirkung, doch dabei bleibt die Offensive blass – deutlich zu erkennen bei der ersten Heimniederlage gegen Holstein Kiel (0:1).

Im Fokus auf das kommende Duell Magdeburg – Schalke könnte also in dieser Trainingswoche verstärkt auch auf die Offensive gesetzt werden – zumal mit Peter Remmert eine weitere Option im Sturmzentrum zur Verfügung steht. So vermeldete S04 am Dienstag (16. September) offiziell die Rückkehr des 20-Jährigen ins Mannschaftstraining. Ein ganz wichtiger Faktor für die kommenden Spiele.

Vor Magdeburg – Schalke: Remmert voll im Training

Schließlich bringt Remmert eine zusätzliche Komponente mit ins Schalker Angriffsspiel. Mit seinen 1,93 Meter verfügt der Deutsche über eine Präsenz im Kopfballspiel, die Moussa Sylla und auch Neuzugang Christian Gomis in der vordersten Spitze vermissen lassen. Dabei sind gerade Flanken und Hereingabe aus ruhenden Bällen für S04 aktuell unverzichtbar.

Gerade, da die Offensive noch ungefährlich erscheint und konkrete Abläufe erst eintrainiert werden müssen, bieten hohe Bälle in den Sechzehner ein einfaches Mittel, um Chancen herauszuspielen. Hierbei kann Remmert ab dieser Woche wieder mithelfen.

Starker erster Auftritt

Nach einer Verletzung am Sprunggelenk in Kaiserslautern, darauf folgender Zwangspause und individuellem Training ist der 20-Jährige wieder voll auskuriert. Ob es für einen Startelf-Einsatz gegen Magdeburg reichen wird, muss sich erst zeigen. Im ersten Saisonspiel gegen die Hertha (2:1) überzeugte Remmert von Anfang an und bereitete ein Tor vor.

Dabei zeigte der Youngster Einsatzwillen und Kampfgeist, den es auch auswärts bei Magdeburg – Schalke brauchen wird. Mit seiner Präsenz im Sturmzentrum könnte er S04 deutlich weiterhelfen und die Angriffe flexibler gestalten als zuletzt der Fall.