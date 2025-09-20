Bei Magdeburg – Schalke sieht es jeder: ER ist zurück wie nie!

Der FC Schalke 04 ist zurück auf der Siegerstraße. Im Spiel Magdeburg – Schalke gab es einen verdienten 2:0-Auswärtssieg für Königsblau, der die Mannschaft von Miron Muslic damit wieder an die Tabellenspitze heranrücken lässt.

Dass der S04 beim Tabellenvorletzten am Ende drei Punkte mitnehmen durfte, war vor allem einem Spieler zu verdanken. Beim Duell Magdeburg – Schalke wurde es mehr als deutlich: Auf Kenan Karaman kann sich der Revierklub wieder verlassen.

Magdeburg – Schalke: Karaman fehlte die Form

Die Sorgen um Karaman waren in der Saisonvorbereitung groß, als der Schalker Kapitän mit einer Meniskusverletzung mehrere Wochen ausfiel. Als der 31-Jährige schließlich am zweiten Spieltag auf den Rasen zurückkehrte, war Karaman der fehlende Rhythmus deutlich anzumerken. Von seiner Form aus der Vorsaison, wo der Deutsch-Türke anführte und insgesamt 18 Scorerpunkte erzielen konnte, war Karaman weit entfernt.

Daran änderte sich auch bis zum Spiel Magdeburg – Schalke wenig. Zwar sorgte der Stürmer mit seinem Elfmetertor für den Auswärtssieg in Dresden, doch auch dort war dem Schalker Spielführer seine fehlende Form anzumerken. In Magdeburg meldete sich Karaman jedoch auf eindrucksvolle Art und Weise zurück.

Karaman zurück in der Spur

Denn der Offensiv-Akteur sorgte mit seinen Saisontoren zwei und drei für einen verdienten 2:0-Auswärtssieg des FC Schalke 04. Dieses Mal zeigte der 31-Jährige jedoch auch abseits seiner Treffer, warum er für Königsblau so wichtig ist. Karaman überzeugte vor allem durch seine Ruhe am Ball, die sich insbesondere beim 1:0-Führungstreffer bezahlt machte.

Der 31-fache türkische Nationalspieler ist nach seiner Verletzung also endlich wieder zurück. Die Fans des Revierklubs dürfen damit auf viele weitere Tore ihres Kapitäns hoffen.