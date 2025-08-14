Vor Lokomotive Leipzig – Schalke wird es offiziell! DFB gibt Entscheidung bekannt

Der DFB-Pokal ist zurück! In der ersten Runde des Pokals wartet auf den FC Schalke 04 eine knifflige Aufgabe: Die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic muss auswärts bei Lokomotive Leipzig ran. Dabei könnte der Regionalligist für Königsblau durchaus zum Stolperstein werden.

Denn in der vergangenen Saison fehlte Leipzig nicht viel, um den Aufstieg in Liga drei zu packen. Eigentlich wartet auf Schalke 04 also eine Drittliga-Truppe. Vor dem Spiel Leipzig – Schalke hat der DFB nun eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben.

DFB teilt Schiedsrichter-Gespann für Leipzig – Schalke mit

Neben den beiden Mannschaften wird am Sonntag (17. August, 15.30 Uhr) vor allem eine Person im Mittelpunkt stehen: der Unparteiische. Dr. Max Burda wird die Partie zwischen Lok und S04 leiten. Das gab der DFB am Mittwoch (13. August) bekannt.

Der gebürtige Berliner hat bereits Bundesliga-Erfahrung, begleitete schon mehr als 40 Zweitliga-Partien und viele Spiele in der dritten oder vierten Liga. Ein Spiel des FC Schalke 04 pfiff Burda jedoch erst einmal. Im Januar 2025 begleitete er das Freundschaftsduell zwischen S04 und dem FCN.

++ Vor Pokalspiel: Leipzig – Schalke sorgt für großen Fan-Ärger ++

Für Königsblau sind das also gute Erinnerungen: Schalke 04 gewann das Spiel 3:1. Leipzig hingegen kennt er aus seinen Spielen in der Regionalliga Ost bestens. Zwölfmal pfiff er bereist eine Partie der Leipziger. Nur fünf Vereine begleitete er öfter.

Enger Pokalkampf für S04?

In dieser Saison kam er am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga zum Einsatz: Er leitete die Partie zwischen Darmstadt 98 und dem VfL Bochum. Die Lilien gewannen überraschend deutlich mit 4:1. Dass auch sein zweites Spiel in diesem Jahr so deutlich zu Ende gehen wird, scheint unrealistisch.

Weitere News:

Schließlich wird Leipzig alles dafür geben, Schalke einen harten Kampf zu liefern. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und es könnte durchaus ein enges Spiel werden. Muslic und sein Team werden sich auf einen heißen Ritt einstellen müssen.