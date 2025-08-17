Lok Leipzig – Schalke 04 LIVE: Lasme wird zum Held! S04 steht in Runde zwei

Der Auftakt in die Zweitliga-Saison ist erfolgt, jetzt geht es für den FC Schalke 04 auch im DFB-Pokal los. Die Königsblauen treffen in der 1. Runde auf Lokomotive Leipzig aus der Regionalliga Nordost (17. August, 15.30 Uhr).

Wie schwierig es für den Favoriten sein kann, zeigte sich schon in den ersten Pokalpartien. Der FC Schalke 04 wird gegen Lok Leipzig gewarnt sein, und alles versuchen, eine Blamage zu verhindern. Trainer Miron Muslic darf sich zudem auf zwei Rückkehrer freuen.

Lok Leipzig – Schalke im Live-Ticker

Wer wird für den FC Schalke 04 gegen Lokomotive Leipzig starten? Welche Spieler, die bislang kaum Spielzeit hatten, dürfen sich beweisen? Wird es eine einfache Aufgabe oder muss S04 sogar zittern? In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.

Lok Leipzig – Schalke 0:1 (0:0) (0:0)

Tore: 0:1 (Lasme, 106.)

18.19 Uhr: Das war der Live-Ticker zum DFB-Pokal-Duell zwischen Lokomotive Leipzig und Schalke 04. Wir bedanken uns für das Interesse und wünschen Ihnen noch einen schönen Restsonntag!

18.14 Uhr: Weiter geht es für Schalke 04 am kommenden Samstag (23. August). Um 20.30 Uhr empfängt Königsblau den VfL Bochum in der heimischen Veltins-Arena. Miron Muslic dürfte wie schon gegen die Hertha auf einen magischen Abend hoffen.

18.12 Uhr: Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals wird am 31. August stattfinden. Start ist um 19 Uhr, die ARD überträgt live.

18.10 Uhr: Das war ein hartes Stück Arbeit für Königsblau. Spielerisch konnten die Knappen heute überhaupt nicht überzeugen. Stattdessen ist es Bryan Lasme zu verdanken, dass sich S04 nicht nur über den Einzug in Runde zwei freuen kann, sondern auch über eine satte Prämie.

AUS UND VORBEI! Schalke 04 gewinnt in Leipzig mit 1:0 und steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

120. Es gibt drei Minuten oben drauf!

117. Schalke verteidigt das jetzt gut weg. Die Nachspielzeit dürfte allerdings nach einer kleineren Rudelbildung vor einigen Minuten üppig ausfallen.

113. Heekeren liegt am Boden, der heute starke Schalke-Keeper fällt nach einer Flugeinlage auf den Rücken. Für ihn geht es jedoch einige Minuten später weiter.

106. Da ist das Tor für Schalke! Eine Flanke von El Faouzi findet die Brust von Nikola Katic, der unfreiwillig auf Lasme ablegt. Der fackelt nicht lange und schweißt die Kugel aus gut zehn Metern ins Netz. 0:1!

HALBZEIT in der Verlängerung! S04 hat jetzt die dickeren Chancen, allerdings macht Leipzigs Torhüter Andreas Naumann der Schalker Offensivabteilung bislang einen Strich durch die Rechnung.

105. Das hätte es sein müssen! Leipzig-Keeper Naumann kratzt Lasmes Schuss noch gerade so aus dem Eck. Starke Parade des Torhüters.

101. Nächste Chance für S04. Lasme kommt im Strafraum zum Abschluss, doch der Ball wird kurz vor der Torlinie geklärt. Das war knapp!

95. Lasme kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch der Ball rollt knapp am linken Pfosten vorbei. Da war ein Leipziger offenbar noch dran. Die nachfolgende Ecke bringt nichts ein.

91. Schalke 04 wechselt zu Beginn der Verlängerung. Gantenbein kommt für Kapitän Karaman ins Spiel. Weiter geht’s in Leipzig!

Das ist bisher ein echtes Armutszeugnis des FC Schalke 04! Der Mannschaft von Miron Muslic fällt gegen den Regionalligist aus Leipzig offensiv überhaupt nichts ein und hat sogar Glück, dass man noch nicht ausgeschieden ist. Lok hat hier bereits die ein oder andere Top-Chance liegen lassen.

90+3. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Schalke muss nach einem 0:0 in die Verlängerung!

83. Riesenchance für Sylla! Der Torjäger trifft aus kurzer Entfernung nur die Latte.

80. Doppelwechsel bei den Schalkern: Lasme und Ayhan kommen für Grüger und Kutucay.

72. Das Spiel plätschert jetzt vor sich hin, die Schlussphase ist jetzt auch angelaufen. Kommt es zu einem dramatischen Ende?

69. Während Leipzig schon zwei neue Spieler eingewechselt hat, bringt jetzt auch Muslic zwei Neue: Bachmann und Sanchez kommen für Höjlund und Timo Becker.

63. Schalke hat zwar mehr Ballbesitz, weiß aber damit nichts anzufangen. Wann Muslic wohl die ersten Wechsel vornehmen wird?

57. Leipzig kommt immer wieder gefährlich vors Tor der Königsblauen. Sollte hier der Führungstreffer fallen, wird das ganz schön ungemütlich für Schalke. Dann könnte es noch schwieriger werden.

50. Schalke tut sich hier weiterhin schwer, Leipzig kommt dagegen so mutig wie in der 1. Halbzeit aus der Kabine. Der erste Treffer ist nur noch eine Frage der Zeit. Fragt sich nur: Auf welcher Seite fällt er?

46. Das Spiel läuft wieder. Es gibt auf beiden Seiten keine Wechsel.

HALBZEIT! Furiose erste 45 Minuten sind beendet. Schalke begann gut, hatte auch einige Möglichkeiten auf das 1:0. Doch dann wurde Leipzig immer besser und hatte die viel besseren Torchancen. Einen hässlichen Vorfall gab es in der Anfangsphase, als Schalkes Christopher Antwi-Adjei offenbar rassistisch beleidigt wurde. Wir melden uns gleich zur zweiter Halbzeit wieder.

45. Es gibt drei Minuten an Nachspielzeit drauf.

44. Irre! Zwei dicke Möglichkeiten für Lok Leipzig, die der Regionalligist nicht ausnutzen kann. Der Grund: Keeper Heekeren hält gleich zweimal richtig gut.

37. Die Königsblauen machten das bisher ganz ordentlich, doch noch fehlt der erlösende Treffer. Ob das Tor vor dem Halbzeitpfiff fallen wird? Leipzig lauert indes auf Konter.

24. Schalke drückt jetzt auf den Führungstreffer. Von Leipzig kommt nicht viel nach vorne. Der Regionalligist will unbedingt den Gegentreffer verhindern.

16. Das Spiel war jetzt für mehrere Minuten unterbrochen, weil sich Christopher Antwi-Adjei sich beim Schiedsrichter beschwert hat. Sofort kam eine Durchsage im Stadion, dass man die rassistischen Rufe unterlassen soll.

10. Die ersten zehn Minuten sind vorbei und Leipzig spielt bislang richtig gut mit! Der Regionalligist hatte auch schon eine gute Möglichkeit, bei der Heekeren zuschnappen musste. Auf der anderen Seite versuchte es Sylla mit einem Abschluss, der allerdings nicht im Tor landete.

1. Anpfiff! Schalke stößt die erste Halbzeit in den weissen Trikots an.

15.28 Uhr: Die beiden Teams sind bereit, die Fans im Stadion auch. Gleich geht es endlich los.

15.23 Uhr: Der eine oder andere Fan wird sich schon Sorgen vor einer Blamage machen – und das nicht zu unrecht. Mit Werder Bremen (gegen Bielefeld), dem 1. FC Nürnberg (gegen Illertissen) und Hannover 96 (gegen Cottbus) sind schon drei überraschende Mannschaften gegen Außenseiter rausgeflogen. Kann auch Lok Leipzig für eine Überraschung sorgen oder setzt sich S04 souverän durch?

15.05 Uhr: Wer nicht vor Ort in Leipzig ist, kann sich das Spiel auch im TV anschauen. Hier gibt es alle Infos.

14.24 Uhr: Auf der Bank sitzen übrigens Podlech, Ayhan, Bachmann, Donkor, Gantenbein, Lasme, Matriciani, Sanchez und Zalazar.

14.19 Uhr: Die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da: Heekeren – T. Becker, Katic, Kurucay – Antwi-Adjei, Grüger, El-Faouzi, V. Becker – Karaman, Höjlund – Sylla. Muslic hatte bereits verkündet, dass Katic und Karaman zurückkehren und auch, dass Heekeren im Tor stehen wird. Große Überraschung im Sturm: Höjlund darf von Beginn an ran, nachdem er zuletzt immer eingewechselt wurde. Der Angreifer bekommt die Chance, sich zu beweisen. Grüger ersetzt den angeschlagenen Schallenberg.

13.42 Uhr: Bei den Knappen gab es vor dem Pokalspiel einen weiteren Abgang: Taylan Bulut hat sich Besiktas Istanbul angeschlossen. Für S04 gibt es sechs Millionen Euro als Ablöse. Der Youngster hat sich dann auch emotional verabschiedet und sich besonders bei einer Klub-Legende bedankt.

12.35 Uhr: Ein Weiterkommen ist auch finanziell wichtig für die Gelsenkirchener. So viel bekommt S04 beim Einzug in die nächste Runde.

11.54 Uhr: Lok Leipzig, damals noch unter Vorgängerverein VfB Leipzig, feierte 1934 den sensationellen DFB-Pokalsieg. Der Gegner: Schalke 04. Der letzte Pokalerfolg der Königsblauen war 2011.

11.23 Uhr: Einige Favoriten sind in der 1. Runde des DFB-Pokals bereits rausgeflogen. Schalke wird gegen Leipzig alles versuchen, um eine Blamage zu verhindern. Cheftrainer Miron Muslic darf sich auf die Rückkehr von Nikola Katic freuen. Außerdem wird auch S04-Kapitän Kenan Karaman mit großer Wahrscheinlichkeit in der Startelf stehen. Dafür fehlen mit Ron Schallenberg (Oberschenkelprobleme), Peter Remmert (Sprunggelenksverletzung), Tomas Kalas (Aufbautraining) und Pape Meissa Ba vier Spieler.

11.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pokal-Partie des FC Schalke 04 bei Lokomotive Leipzig. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

