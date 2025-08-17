Lok Leipzig – Schalke 04 LIVE: Große Sorgen bei S04! Droht eine Blamage?

Der Auftakt in die Zweitliga-Saison ist erfolgt, jetzt geht es für den FC Schalke 04 auch im DFB-Pokal los. Die Königsblauen treffen in der 1. Runde auf Lokomotive Leipzig aus der Regionalliga Nordost (17. August, 15.30 Uhr).

Wie schwierig es für den Favoriten sein kann, zeigte sich schon in den ersten Pokalpartien. Der FC Schalke 04 wird gegen Lok Leipzig gewarnt sein, und alles versuchen, eine Blamage zu verhindern. Trainer Miron Muslic darf sich zudem auf zwei Rückkehrer freuen.

Lok Leipzig – Schalke im Live-Ticker

Wer wird für den FC Schalke 04 gegen Lokomotive Leipzig starten? Welche Spieler, die bislang kaum Spielzeit hatten, dürfen sich beweisen? Wird es eine einfache Aufgabe oder muss S04 sogar zittern? In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur Partie.

Lok Leipzig – Schalke -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.23 Uhr: Der eine oder andere Fan wird sich schon Sorgen vor einer Blamage machen – und das nicht zu unrecht. Mit Werder Bremen (gegen Bielefeld), dem 1. FC Nürnberg (gegen Illertissen) und Hannover 96 (gegen Cottbus) sind schon drei überraschende Mannschaften gegen Außenseiter rausgeflogen. Kann auch Lok Leipzig für eine Überraschung sorgen oder setzt sich S04 souverän durch?

15.05 Uhr: Wer nicht vor Ort in Leipzig ist, kann sich das Spiel auch im TV anschauen. Hier gibt es alle Infos.

14.24 Uhr: Auf der Bank sitzen übrigens Podlech, Ayhan, Bachmann, Donkor, Gantenbein, Lasme, Matriciani, Sanchez und Zalazar.

14.19 Uhr: Die Aufstellung des FC Schalke 04 ist da: Heekeren – T. Becker, Katic, Kurucay – Antwi-Adjei, Grüger, El-Faouzi, V. Becker – Karaman, Höjlund – Sylla. Muslic hatte bereits verkündet, dass Katic und Karaman zurückkehren und auch, dass Heekeren im Tor stehen wird. Große Überraschung im Sturm: Höjlund darf von Beginn an ran, nachdem er zuletzt immer eingewechselt wurde. Der Angreifer bekommt die Chance, sich zu beweisen. Grüger ersetzt den angeschlagenen Schallenberg.

13.42 Uhr: Bei den Knappen gab es vor dem Pokalspiel einen weiteren Abgang: Taylan Bulut hat sich Besiktas Istanbul angeschlossen. Für S04 gibt es sechs Millionen Euro als Ablöse. Der Youngster hat sich dann auch emotional verabschiedet und sich besonders bei einer Klub-Legende bedankt.

12.35 Uhr: Ein Weiterkommen ist auch finanziell wichtig für die Gelsenkirchener. So viel bekommt S04 beim Einzug in die nächste Runde.

11.54 Uhr: Lok Leipzig, damals noch unter Vorgängerverein VfB Leipzig, feierte 1934 den sensationellen DFB-Pokalsieg. Der Gegner: Schalke 04. Der letzte Pokalerfolg der Königsblauen war 2011.

11.23 Uhr: Einige Favoriten sind in der 1. Runde des DFB-Pokals bereits rausgeflogen. Schalke wird gegen Leipzig alles versuchen, um eine Blamage zu verhindern. Cheftrainer Miron Muslic darf sich auf die Rückkehr von Nikola Katic freuen. Außerdem wird auch S04-Kapitän Kenan Karaman mit großer Wahrscheinlichkeit in der Startelf stehen. Dafür fehlen mit Ron Schallenberg (Oberschenkelprobleme), Peter Remmert (Sprunggelenksverletzung), Tomas Kalas (Aufbautraining) und Pape Meissa Ba vier Spieler.

11.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pokal-Partie des FC Schalke 04 bei Lokomotive Leipzig. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.

