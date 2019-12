Leverkusen – Schalke im Live-Ticker: Ärgert Königsblau die Bayern-Besieger?

Gegen Union Berlin erzielte Benito Raman das 1:0-Führungstor für den FC Schalke 04. Trifft er auch am Samstag gegen Bayer Leverkusen?

Leverkusen. Im Samstagabendspiel des 14. Bundesliga-Spieltags spielt Leverkusen gegen Schalke.

Vor der Partie zwischen Leverkusen und Schalke konnte die Werkself zuletzt eine Menge Selbstvertrauen tanken: Am letzten Spieltag gewann das Team von Peter Bosz mit 2:1 in der Münchner Allianz-Arena.

Leverkusen – Schalke im Live-Ticker

Kann der FC Schalke 04 die Bayern-Besieger aus Leverkusen ärgern?

Wir versorgen dich mit allen Infos zum Spiel Leverkusen – Schalke im Live-Ticker.

Leverkusen – Schalke -:- (-:-)

Tore: -

----------

Mögliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky – L. Bender, Dragovic, S. Bender, Wendell – Aranguiz, Demirbay – Bellarabi, Havertz, Bailey – Volland

Schalke: Nübel – Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka – Mascarell, McKennie – Caligiuri, Serdar – Raman, Harit

----------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 07.12.2019, 18.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Schiedsrichter: Harm Osmers

----------

14.20 Uhr: Ein torloses Remis ist heute quasi ausgeschlossen – zumindest nach einem Blick in die Statistikbücher. Das gab es zwischen Schalke und Leverkusen nämlich zuletzt vor fast 20 Jahren, am 28.Oktober 2000. Danach folgen 37 Duelle, in denen immer mindestens ein Tor fiel – der Gipfel der Torflut war das legendäre 7:4 im Jahr 2006.

Samstag, 12 Uhr: Bevor am Abend der FC Schalke auf Bayer Leverkusen trifft, kommt es am Nachmittag zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Bayern München ist zu Gast beim Spitzenreiter Gladbach. Alle Infos zum Spiel findest du in unserem Live-Ticker.

14.32 Uhr: Verlängert er oder nicht? Die Zukunft von Schalke-Keeper Alexander Nübel (23), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, ist nach wie vor unsicher. Als der Kapitän der Königsblauen auf einen Wechsel zum Rivalen aus Dortmund angesprochen wurde, gab er eine überraschende Antwort. Zudem gab es zuletzt eine personelle Entwicklung im Verein, die Nübels Entscheidung beeinflussen könnte.

13.15 Uhr: Das Wintertransferfenster öffnet zwar erst in ein paar Wochen, doch natürlich machen auch jetzt schon Gerüchte über mögliche Schalker Neuverpflichtungen die Runde. Auch ein Ex-Bundesliga-Star, der aktuell für den AC Mailand auf dem Platz steht, soll auf dem Zettel der Königsblauen stehen. Hier erfährst du, um welchen Kicker es dabei geht.

12.14 Uhr: Schalkes Technischer Direktor Michael Reschke war in seiner Vergangenheit für das Scouting bei Bayern München sowie beim morgigen Gegner Bayer Leverkusen tätig. Jetzt kam heraus, welche Fußballstars er sich damals durch die Lappen hat gehen lassen!

11.38 Uhr: Auch Außenverteidiger Sead Kolasinac wählte den Weg von Gelsenkirchen nach England, seit 2017 trägt er das Trikot des FC Arsenal. Dennoch halten sich die Gerüchte über eine Rückkehr des 26-Jährigen nach Gelsenkirchen. Hier erfährst du, was der Bosnier selbst zu den Spekulationen sagt.

11.01 Uhr: Für Ex-Schalker Max Meyer sieht die sportliche Situation dagegen alles andere als rosig aus. Das Eigengewächs der Königsblauen verließ den Klub im Sommer 2018, sah bei Crystal Palace in der englischen Premier League eine bessere Perpsektive. Doch dort läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht für den 24-Jährigen (hier alle Infos).

10.22 Uhr: Aktuell läuft es beim Team von David Wagner: Platz 3 in der Tabelle, 25 Punkte – Schalke spielt eine bisher sehr erfolgreiche Hinrunde. Über die Ziele und Hoffnungen in dieser Saison haben sich zuletzt auch die Schalker Defensivstars Ozan Kabak und Weston McKennie geäußert.

9.47 Uhr: Beide Mannschaften konnten am letzten Spieltag dreifach punkten. Während Leverkusen überraschend bei den Bayern in der Allianz-Arena siegte, erkämpften sich die Schalker einen knappen 2:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger Union Berlin. Hier bekommst du nochmal alle Infos zum Spiel vom vergangenen Wochenende.

Freitag, 6. Dezember, 8.24 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.

----------

Leverkusen – Schalke: Die vergangenen 5 Duelle

11.05.2019, Bundesliga

Leverkusen – Schalke 1:1

Leverkusen – Schalke 1:1 19.12.2018, Bundesliga

Schalke – Leverkusen 1:2

Schalke – Leverkusen 1:2 25.02.2018, Bundesliga

Leverkusen – Schalke 0:2

Leverkusen – Schalke 0:2 29.09.2017, Bundesliga

Schalke – Leverkusen 1:1

Schalke – Leverkusen 1:1 28.04.2017, Bundesliga

Leverkusen – Schalke 1:4

----------