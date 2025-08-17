Hässlicher Vorfall bei Leipzig – Schalke! Schiedsrichter reagiert sofort

Eigentlich sollte es in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen Leipzig – Schalke ums Sportliche gehen. Vor allem für S04 war das Spiel von großer Bedeutsamkeit, schließlich würde der Einzug in Runde zwei ein hohes Preisgeld für Königsblau einspielen.

Doch das wurde schnell zur Nebensache. Denn ein Rassismus-Vorfall sorgte am Sonntagnachmittag (17. August) für große Aufregung. Der Schiedsrichter reagierte im Spiel Leipzig – Schalke sofort.

Leipzig – Schalke: Antwi-Adjei rassistisch beleidigt

Was war passiert? Nach etwas mehr als zehn Spielminuten wurde Christopher Antwi-Adjei vor der Fankurve von Lokomotive Leipzig gefoult. Schiedsrichter Max Burda entschied richtigerweise auf Freistoß für S04. Was im Anschluss allerdings passierte, lässt viele Fans von Königsblau sprachlos zurück.

Auch interessant: Taylan Bulut verabschiedet sich emotional: Sein größter Dank gilt einer Schalke-Legende

Denn nachdem die Lok-Anhänger zunächst „Ost-Ost-Ostdeutschland“ anstimmten, richtete sich Antwi-Adjei wenige Sekunden später an den Linienrichter. Seine Worte waren über die Außenmikrofone genau zu hören: „Du hast es doch gehört!“ Antwi-Adjei war aus dem Leipziger Block offenbar rassistisch beleidigt worden. Die Partie wurde im Anschluss für einige Minuten unterbrochen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stadiondurchsage in Leipzig

Wenig später ertönte dann eine Durchsage durch das Leipziger Stadion mit der Aufforderung, rassistische Beleidigungen zu unterlassen. Offiziell bestätigen wollte Lok Leipzig die rassistische Beleidigung gegenüber Antwi-Adjei in der Halbzeit am „Sky“-Mikrofon jedoch nicht.

Mehr Nachrichten für Dich:

Unglaublich: Im Anschluss an die Szene wurde Antwi-Adjei bei jedem Ballkontakt von einigen Leipziger Fans sogar noch ausgepfiffen – trotz der verständlichen Durchsage im Stadion, was einige Minuten zuvor passiert war. Auf „X“ (ehemals Twitter) äußerte sich der FC Schalke 04 wenig später zu dem Vorfall: „Weil es heute einige Idioten wieder nicht verstanden haben: Rassismus ist keine Meinung!“