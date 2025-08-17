Bei Leipzig – Schalke wird es deutlich! DIESER Muslic-Plan ging nicht auf

Dass Königsblau mit Lokomotive Leipzig kein angenehmes Los gezogen hatten, das dürfte der Mannschaft von Miron Muslic bereits vorher klar gewesen sein. Doch dass die Partie Leipzig – Schalke zu einem echten Drama werden würde, das hatten jedoch wohl nur wenige erwartet.

Denn S04 präsentierte sich gegen den Regionalligist nicht gerade von seiner besten Seite. Ganze 120 Minuten benötigte der Revierklub, um im Duell Leipzig – Schalke den Auswärtssieg einzufahren. Vor allem eine Entscheidung fiel Trainer Muslic dabei mächtig auf die Füße.

Leipzig – Schalke: Karaman bei Startelf-Comeback wirkungslos

Kenan Karaman war zugegebenermaßen nicht der einzige Schalker am Sonntagnachmittag (17. August), der sich gegen Leipzig schwer tat. Doch von seinem gewöhnlichen Einfluss auf das Spiel war der Kapitän des S04 bei seinem Startelf-Comeback meilenweit entfernt. Stattdessen musste der 31-Jährige nach 90 Minuten für Adrian Gantenbein weichen.

Somit darf die Frage erlaubt sein: Hat Coach Muslic seinen Spielführer zu früh von der Leine gelassen? Sicherlich braucht Karaman Minuten auf dem Tacho, um nach seiner Meniskusverletzung wieder zu alter Stärke zu finden, doch angesichts seines blassen Auftritts in Leipzig darf die Frage erlaubt sein, ob ein Einsatz als Einwechselspieler nicht auch gereicht hätte, wie es schon in Kaiserslautern der Fall gewesen war.

Karaman wohl auch gegen Bochum von Gewinn an

Anzeichen von Müdigkeit zeigten sich bei Karaman jedoch nicht. Zudem ist der Wert des Offensiv-Akteurs als Sprachrohr und Führungsspieler nicht zu unterschätzen. Damit dürfte Karaman auch beim kommenden Spiel gegen Bochum (23. August, 20.30 Uhr) von Anfang auf dem Rasen stehen.

Wer neben dem 31-Jährigen und Moussa Sylla im Dreier-Offensivsturm auflaufen wird, ist derzeit noch offen. Emil Hojlund hat in Leipzig wenig Eigenwerbung betrieben, Peter Remmert ist noch verletzt. Es dürfte auf ein Duell zwischen Christopher Antwi-Adjei – der in Leipzig als rechter Schienenspieler agierte – und dem wohlmöglich wieder genesenen Ilyes Hamache hinauslaufen.