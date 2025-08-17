Fans irritiert: Plötzlich herrscht Karius-Wirbel bei Leipzig – Schalke

In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Duell Leipzig – Schalke. Gegen den Regionalligist muss ein Sieg für Königsblau her, will man die durchwachsene Leistung bei der jüngsten Niederlage in Kaiserslautern vergessen machen.

Bereits vor einigen Tagen kündigte S04-Trainer Miron Muslic an, dass Loris Karius in der Begegnung Leipzig – Schalke nicht zum Einsatz kommen wird. Am Spieltag herrschte bei vielen Fans des FC Schalke 04 jedoch Verwirrung.

Leipzig – Schalke: Karius bleibt in Gelsenkirchen

Bis zuletzt deutete eigentlich alles darauf hin, dass Schalkes Nummer zwei Justin Heekeren in Leipzig zwischen den Pfosten stehen wird. Karius dagegen würde somit auf der Bank Platz nehmen, so zumindest die Annahme vieler Fans. Als der 31-jährige Schlussmann jedoch gänzlich auf dem Spielberichtsbogen fehlte, wurden einige Fans unruhig. Ist Karius etwa verletzt?

Auch interessant: Leipzig – Schalke: Alle Highlights zum DFB-Pokalspiel

Die beruhigende Antwort aus Sicht von Schalke 04: nein. Demnach habe der erfahrene Keeper noch am Vortag ganz normal mit der Mannschaft trainiert. Für das Erstrundenspiel in Leipzig hat Karius im Anschluss die Möglichkeit bekommen, in Gelsenkirchen zu bleiben und sich zu schonen. Für ihn wird Eigengewächs Luca Podlech auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Muslic setzt auf bewährtes Personal

Im Spiel Leipzig – Schalke setzt S04-Coach Muslic derweil auf bewährtes Personal. Mit Moussa Sylla, Kenan Karaman und Rückkehrer Nikola Katic als Eckpfeiler will Königsblau beim Vorjahresmeister der Regionalliga Nordost kein Risiko angehen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Schalke ist das Pokalspiel in Leipzig auch aus finanzieller Sicht enorm reizvoll. Für den Einzug in die zweite Runde gibt es rund 418.000 Euro Preisgeld. Für den finanziell klamm gebeutelten S04 eine Menge Geld.