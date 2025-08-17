Kommt jetzt die Wende für S04-Sorgenkind? Beim Pokaldrama Leipzig – Schalke können es alle sehen

Das DFB-Pokal-Erstrundenspiel Leipzig – Schalke hatte am Ende mehr Drama zu bieten, als dem S04 lieb gewesen sein dürfte. Der Revierklub brauchte gegen den Regionalligist 120 Minuten, um sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg durchzusetzen.

Vor allem offensiv zeigte die Mannschaft von Miron Muslic in der regulären Spielzeit eine schwache Leistung. Letztendlich tat sich jedoch vor allem ein Profi des S04 in der Partie Leipzig – Schalke hervor. Er setzt mit seiner Leistung ein deutliches Zeichen.

Leipzig – Schalke: Lasme wird zum Matchwinner

Bryan Lasme hat auf Schalke nicht den einfachsten Stand. Der Franzose galt im Verein als einer von vielen Spielern, die verkauft werden sollten. Doch mangels interessierter Klubs ist Lasme noch immer da. Zudem schätzt Trainer Muslic den Stürmer und soll Lasme vorerst im Verein halten wollen. Nun zahlt der Stürmer das Vertrauen zurück.

Denn nach seiner Einwechslung in der 80. Minute zeigte Lasme gegen Lok Leipzig endlich, warum man vor zwei Jahren aus Bielefeld geholt hatte. Der Rechtsfuß war äußerst aktiv und stellte die Defensive der Gastgeber immer wieder vor Probleme. Einzig Lok-Torhüter Andreas Naumann war es am Sonntagnachmittag zu verdanken, dass der Ball nicht schon früher im Netz zappelte. In der 106. Minute aber schweißte Lasme den Ball aus kurzer Entfernung endlich ins Leipziger Tor.

Lasme empfiehlt sich

Mit dieser Leistung hat sich der Stürmer zweifelsohne für weitere Einsätze empfohlen. Der zuletzt schwach agierenden Schalker Offensive dürfte das sicher entgegenkommen. Nach der Verletzung von Peter Remmert sucht Miron Muslic derzeit nach einem dritten Offensiv-Mann neben Kenan Karaman und Moussa Sylla.

Diesen könnte er nun in Lasme gefunden haben. Zumindest als Joker ist der 26-Jährige allemal für den weiteren Saisonverlauf zu gebrauchen. Und das dürfte die Erwartungen vieler S04-Fans von vor einigen Wochen schon um einiges übertreffen.