Younes bei KSC – Schalke 04 plötzlich wieder in der Startelf – der Effekt zeigt sich sofort

Es war sicherlich eine dicke Überraschung für viele Fans der Knappen. Beim Spiel zwischen dem KSC und Schalke 04 stand doch tatsächlich Amin Younes in der Startelf. Jener Younes, der noch vor einigen Wochen von Miron Muslic eigentlich abgesägt worden war.

Doch der S04-Trainer hält sich an sein Leistungsprinzip, räumt dem Mittelfeldspieler, der sich nicht hängen ließ, neue Chancen ein. Und beim Spiel zwischen dem KSC und Schalke 04 zeigte sich sofort: Bei Standards kann der einstige Nationalspieler eine echte Waffe sein.

KSC – Schalke 04: Gefährliche Standards

Auch in dieser Saison sind die Schalker von einigem Verletzungspech geplagt. Vorne traf es jüngst erneut Christian Gomis, der gegen Karlsruhe mit einer Oberschenkelverletzung fehlte. Weil zudem Janik Bachmann jüngst keine guten Leistungen gezeigt hatte und Peter Remmert gerade erst nach überstandener Verletzung wieder da ist, rotierte Younes in die Startelf.

Seinem Stempel konnte er der Partie auch gleich in Form von ruhenden Bällen aufdrücken. Einige Ecken und Freistöße brachte er scharf in den gegnerischen Strafraum und provozierte so einige Chancen für Schalke 04 gegen den KSC. Doch auch im Anlaufen und Pressing zeigte er sich immer wieder aktiv. Auch wenn es nicht zu einem Scorer reichte, dürfte das Muslic gezeigt haben, dass Younes durchaus ein Kandidat für weitere (Startelf-)Einsätze ist.

Fans überzeugt

Auch die Fans konnte der Mittelfeldmann mit dem Gezeigten von sich überzeugen. „Younes hat es gut gemacht, seine ruhende Bälle sind mega gewesen“, schreibt einer beispielsweise auf „X“. „Younes macht echt sehr gute Standards, weiter so, dann bleibt er in der Startelf“, zeigte sich auch ein zweiter Fan überzeugt. Und: „Younes macht es echt gut; geht die Intensität gut mit, was in der Form nicht unbedingt erwartet habe.“

KSC – Schalke 04: Startelf-Comeback schnell vorbei

Dass das Startelf-Comeback des 32-Jährigen bereits nach der ersten Halbzeit endete, dürfte mehrere Faktoren gehabt haben. So stand Younes bis vergangenen Mittwoch, als er im Pokal schon einige Minuten bekam, über fünf Monate nicht mehr in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

Dass man da trotz Trainings nicht direkt wieder die Luft für ein ganzes Spiel hat, erklärt sich von selbst. Zudem hatte sich der Mittelfeldspieler wie einige seiner Kollegen bereits eine gelbe Karte eingehandelt. Eventuell wollte Muslic das Risiko eines Platzverweises bei KSC – Schalke 04 etwas reduzieren.