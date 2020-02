1. FC Köln – Schalke 04 im Live-Ticker: Findet S04 zurück in die Erfolgsspur?

Das Topspiel des 24. Bundesliga-Spieltags heißt 1. FC Köln – Schalke 04.

Beim West-Schlager zwischen Köln und Schalke könnten die Gegensätze kaum größer sein. Mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Spielen ist der FC in der Bundesliga das Team der Stunde. S04 blieb in den vergangenen fünf Partien hingegen sieglos.

Köln – Schalke im Live-Ticker

Platzt der königsblaue Knoten in der Domstadt? Oder gibt es für Schalke in Köln den nächsten Rückschlag?

Alle Infos zur Partie Köln – Schalke im Live-Ticker!

Köln – Schalke -:- (-:-)

Tore:

----------------

----------------

Mögliche Aufstellungen:

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz - Skhiri, Hector - Kainz, Rexhbecaj, Jakobs - Cordoba

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell - McKennie, Serdar - Harit - Raman, Gregoritsch

----------------

14.27 Uhr: Schalke braucht unbedingt drei Punkte, um im Kampf um Europa nicht an Boden zu verlieren. Die kommenden Aufgaben werden für Schalker definitiv nicht einfacher. In der kommenden Woche muss Schalke gegen Hoffenheim ran. Danach ist S04 zu Gast beim BVB.

11.56 Uhr: Die Kölner reiten derzeit auf einer Erfolgswelle. Von den vergangenen acht Spielen gewann der FC sechs Partien. Zuletzt gab es ein beeindruckendes 5:0 bei Hertha BSC. Mit einem Sieg gegen Schalke wollen die „Geißböcke“ sich am Samstag noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.

10.38 Uhr: Das hart umkämpfte Hinspiel zwischen Schalke und Köln endete 1:1. Serdar hatte die Schalker in Führung gebracht, ehe Hector in der Nachspielzeit ausglich.

8.54 Uhr: Auf Schalke brodelt es derzeit. Wer hätte das nach dieser starken Hinrunde gedacht? Nach fünf sieglosen Spielen in Folge droht Schalke doch noch die Europa League zu verspielen. Vorstandsboss Clemens Tönnies schlug diese Woche bereits Alarm. Die Königsblauen müssten schleunigst in die Erfolgsspur finden. „Sonst geraten unsere Ziele in Gefahr“, sagte Tönnies.

Freitag, 28. Februar, 7.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen rund um das Topspiel des 24. Bundesliga-Spieltags.