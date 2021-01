Klaas Jan Huntelaar zurück auf Schalke – DAS ließ den „Hunter“ vor seiner Rückkehr nicht los

Gelsenkirchen. Klaas Jan Huntelaar ist zurück bei Schalke 04.

Der „Hunter“, wie er von Fans liebevoll genannt wird, will seinem Ex-Verein helfen, doch noch die Klasse zu halten.

Klaas Jan Huntelaar zurück auf Schalke

Doch obwohl er beim letzten Ajax-Spiel wegen einer Wade-Verletzung ausfiel, kommt Klaas Jan Huntelaar nicht unbedingt ausgeruht zu Schalke 04.

„Seit dem Spiel gegen Twente habe ich schlecht geschlafen", sagt der Knipser in einem Interview auf Ajax Amsterdams Youtube-Kanal. Die Karriere-Entscheidung habe ihm den Schlaf geraubt.

Eigentlich hatte er bereits letzten Sommer mit einem Karriereende geliebäugelt. „Letztes Jahr habe ich mir Gedanken gemacht: Soll ich aufhören? Dann kam Corona, und ich habe gedacht: So will ich es nicht beenden“, erinnert sich Huntelaar. Und statt des Joker-Daseins bei Ajax wagt der 37-Jährige jetzt nochmal Abstiegskampf in der Bundesliga.

Huntelaar: „Ich liebe Herausforderungen, sie geben mir Energie“

„Für mich ist es eine riesige Herausforderung, Schalke dabei zu helfen, drinzubleiben", erklärt Huntelaar. „Und ich liebe Herausforderungen, sie geben mir Energie.“

Er warte „so ziemlich das Gegenteil" als bei Ajax, wo seine Mannschaft um den Titel spielte. Bei S04 sind andere Tugenden gefragt. Und vor allem Tore. Dafür haben sie ihn geholt.

--------------

News zum FC Schalke 04:

---------------

„Ich weiß nicht, ob ich das ganze Spiel spielen kann, das hängt von meiner Wade ab“, erklärt der „Hunter“. Doch sicher ist, er dürfte mehr Spielzeit als noch in Amsterdam erhalten.

Der „Hunter“ umarmt seinen Keeper André Onana. Foto: imago images

Dass Huntelaar noch immer weiß, wo das Tor steht, zeigte er mit seinem späten Doppelpack vergangenen Donnerstag gegen Twente Enschede. Nach dem 2:1 in der 90 Minute war er zu Keeper André Onana gerannt. „Es gab schon eine Weile das Interesse von Schalke, und ich hatte mit André darüber gesprochen. Und dann habe ich getroffen, bin gerannt und habe von links jemanden kommen sehen. Ich bin ausgewichen und weiter zu André gerannt.“

-----------------

Die Wintertransfers von Schalke 04:

Zugänge:

Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam, ablösefrei)

Sead Kolasinac (Arsenal, ausgeliehen)

Abgänge:

Rabbi Matondo (Stoke City, Leihe)

Vedad Ibisevic (Vertrag aufgelöst)

Nick Taitague (Vertrag aufgelöst)

-----------------

Die besten Momente, seien das – Momente, für die sie ihn nach Schalke zurückgeholt haben. (ms)