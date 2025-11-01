Hiobsbotschaft vor Karlsruhe – Schalke! Muslic muss improvisieren

Nach der 0:4-Pokalklatsche in Darmstadt ist Königsblau im Spiel Karlsruhe – Schalke auf Wiedergutmachung aus. Nach dem Patzer von Elversberg gegen Hannover will die Mannschaft von Miron Muslic die Tabellenführung ausbauen.

Kurz vor dem Anpfiff im Wildparkstadion zu Karlsruhe sorgte S04-Trainer Muslic mit der Startelf-Nominierung von Amin Younes bereits für Aufsehen (mehr dazu hier). Wenig später muss der 43-Jährige erneut in die Trickkiste greifen. Ein Stammspieler meldet sich für das Duell Karlsruhe – Schalke ab!

Karlsruhe – Schalke: Kurucay muss passen

Sommer-Neuzugang Hasan Kurucay ist beim Revierklub eingeschlagen wie eine Bombe. Der zuvor vereinslose Innenverteidiger hat sich auf Schalke innerhalb weniger Wochen zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt. Wenig verwunderlich, dass Trainer Muslic auch im Spiel Karlsruhe – Schalke auf den 28-Jährigen setzen wollte. Doch daraus wurde am Ende nichts.

Denn nur wenige Minuten vor dem Anpfiff gab Schalke 04 bekannt, dass Kurucay aus der Startelf rückt. Der gebürtige Däne klagt laut Vereinsmitteilung über Unwohlsein, ein Einsatz gegen Karlsruhe komme daher nicht infrage. Für ihn rückt Felipe Sanchez neben Nikola Katic und Mertcan Ayhan in die Schalke Abwehrkette.

Wohl kein langer Kurucay-Ausfall zu befürchten

Die zuletzt angespannte Schalker Personalsituation dürfte sich mit dem kurzfristigen Ausfall von Kurucay allerdings nicht wirklich verschlechtern. Viel mehr ist davon auszugehen, dass der Neuzugang schon beim kommenden Heimspiel gegen Elversberg (8. November) wieder auf dem Rasen stehen wird.

Dazu kommt: Mit Sanchez hat Schalke 04 eine gute Defensiv-Option in der Hinterhand. Der Ausfall Kurucays dürfte also nicht allzu schwer wiegen.