Karlsruhe – Schalke 04: Dickes Ausrufezeichen! Muslic vollzieht große Wende

Ist das ein Druckfehler? Kann das wirklich stimmen? Solche oder so ähnliche Gedanken dürften einige Knappen-Fans vor dem Spiel zwischen Karlsruhe und Schalke 04 wohl gehabt haben. Denn die Startaufstellung hielt eine handfeste Überraschung bereit.

So fand sich in der Grafik, die die Knappen vor dem Spiel teilten, tatsächlich der Spieler mit der Nummer 8 in der Startelf wieder. S04-Fans wissen natürlich: Diese gehört Amin Younes! Trainer Miron Muslic vollzieht bei Karlsruhe – Schalke 04 damit eine große Wende, die er noch vor einigen Wochen ausgeschlossen hatte.

Karlsruhe – Schalke 04: Erster Younes-Einsatz

Denn eigentlich hatte Younes seit der Ankunft des Österreichers keine große Zukunft in Gelsenkirchen. Zu Saisonbeginn stand er nicht mal im Kader. Öffentlich bekräftigte Muslic, dass für Younes Profil derzeit kein Platz in seinem System sei (hier kannst du die Aussagen nochmal nachlesen). Kurz darauf aber schon die erste Überraschung: Zum Fürth-Spiel rückte Younes – auch einigen Verletzungen anderer Spieler geschuldet – zumindest wieder in den Kader.

Minuten sammelte er fortan allerdings weiterhin nicht. Das änderte sich erst bei der Pokal-Klatsche in Darmstadt, als sich Younes beweisen durfte, als die Partie schon verloren war. Doch Muslic scheint das gefallen zu haben. Und so vollzieht der beim Spiel zwischen Karlsruhe und dem FC Schalke 04 die 180-Grad-Wende und stellt Younes in die Startelf!

Fans völlig überrascht

Janik Bachmann dagegen, der zuletzt zweimal im Mittelfeld gestartet hatte, dabei aber sehr unglücklich agierte, rotierte raus. Es wirkte beinahe so, als wolle Muslic ihm nach schwachen Auftritten eine Pause gönnen, während Younes die Belohnung dafür bekommt, sich nicht hängen gelassen zu haben.

Eine Entscheidung, welche die Fans gleichermaßen überraschte wie begeisterte. „Miron wirklich ein Macher, er stellt nach Leistung auf, egal wie raus der Spieler war", freute sich ein Fan auf „X". Auch ein anderer jubelte: „Wir haben endlich einen Trainer, der nach Leistung aufstellt!"

Eine Entscheidung, welche die Fans gleichermaßen überraschte wie begeisterte. „Miron wirklich ein Macher, er stellt nach Leistung auf, egal wie raus der Spieler war“, freute sich ein Fan auf „X“. Auch ein anderer jubelte: „Wir haben endlich einen Trainer, der nach Leistung aufstellt!“

Und auch für Younes freuten sich die Knappen-Anhänger bei Karlsruhe gegen Schalke 04. „Freut mich, dass Younes die Chance bekommt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, welche Impulse er mit Ball gegeben kann und vor allem, ob er die Intensität gegen den Ball einigermaßen mitgehen kann.“