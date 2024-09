Karlsruhe – Schalke 04: Comeback steht bevor! Fans haben nur einen Wunsch

Länderspielpause ist vorbei, Liga-Alltag geht weiter: Für Schalke 04 geht es nach dem schwachen Saisonstart am 5. Spieltag beim Karlsruher SC weiter. Am Freitag (13. September, 18.30 Uhr) wollen die Königsblauen in Karlsruhe die Wende schaffen und aus der aktuellen Mini-Krise raus.

Dabei könnte es auch zu einem Comeback beim FC Schalke 04 kommen: Cheftrainer Karel Geraerts lobte nämlich einen S04-Profi, der mehrere Wochen verletzt war und gegen Karlsruhe wieder auf dem Platz stehen könnte. Die S04-Fans hoffen, dass er nun endlich zeigt, was er drauf hat.

Karlsruhe – Schalke 04: Comeback steht bevor

Seine Debütsaison war enttäuschend, er konnte kaum so richtig überzeugen und war zwischendurch auch immer wieder angeschlagen. Die Rede ist von Bryan Lasme. Mit vier Toren und zwei Vorlagen in 29 Pflichtspielen konnte er den Erwartungen beim FC Schalke 04 nicht gerecht werden. Nach langer Verletzungspause winkt dem Offensivspieler gegen Karlsruhe die ersehnte Rückkehr auf den Platz.

„Er konnte keine Vorbereitung mitmachen, hat danach aber intensiv und hart gearbeitet“, sagt Karel Geraerts. In der Länderspielpause konnte Lasme im Test gegen NAC Breda mit einem sehenswerten Treffer auf sich aufmerksam machen. Der 25-Jährige fühle sich jetzt „fit“ und sei sogar bereit für die Startelf. Für Geraerts kommt dies aber noch zu früh.

Dafür aber darf sich Lasme Hoffnungen auf einen Jokereinsatz in der zweiten Halbzeit machen. Von seinem Trainer wird er für seine „Schnelligkeit und Präsenz“ gelobt.

Fans hoffen auf Wende

Jetzt muss Lasme das auch auf dem Platz zeigen – am besten öfter und besser, als es in der vergangenen Saison war. Beim FC Schalke 04 hofft man auf die Wende, so wie es beispielsweise mit Tobias Mohr der Fall ist. Der Linksaußen blühte auf und gehört zu den Top-Scorern. Sollte Lasme gegen Karlsruhe seine Einsatzminuten bekommen, hat er die erste Möglichkeit, sich zu beweisen.

Der 1,94 Meter große Stürmer wird aber noch ein wenig Zeit brauchen, bis er wieder komplett bei 100 Prozent ist. Sollte er danach weiterhin enttäuschen, werden die Bosse in den kommenden Transferperioden sicherlich über einen Abgang nachdenken. Das war nämlich im Sommer-Transferfenster der Fall. Der Plan war nämlich, Lasme zu verkaufen. Dann verletzte er sich allerdings.