Große Sorgen bei Kaiserslautern – Schalke! S04-Talent auf Krücken

Das Spiel Kaiserslautern – Schalke lebt vom Kampfgeist der beiden Mannschaften. Statt unzähliger Torraumszenen duellieren sich die Pfälzer mit dem S04 größtenteils im Mittelfeld – vor einer denkwürdigen Kulisse am Betzenberg mit der entsprechenden Intensität. Diese harte Gangart hat mittlerweile ihr erstes Opfer gefunden.

Denn in der Halbzeitpause von Kaiserslautern – Schalke muss Peter Remmert den Platz verlassen. Für den 20-Jährigen ein extrem bitterer Rückschlag. Erst im Eröffnungsspiel zur Zweitliga-Saison gegen Hertha spielte sich Remmert in die Startelf von Miron Muslic und dann in die königsblauen Fan-Herzen.

Kaiserslautern – Schalke: Verletzungssorgen im Sturm

Remmert kämpft auf dem Platz – auch als Stoßstürmer. Genau solche Charaktere sucht Muslic für seinen Kader. Daher dürfte sich das Top-Talent auch nach der Karaman-Rückkehr Hoffnung auf Spielzeit machen. Doch diese erhält nun einen Dämpfer.

Denn Remmert zog sich bei Kaiserslautern – Schalke „Probleme am Sprunggelenk“ zu. Diese erste Diagnose konnte Co-Trainer Tim Hoogland in der Halbzeitpause des Topspiels fällen. In dieser musste der junge Stürmer den Platz verlassen. Für ihn kam Emil Hojlund. Und Remmert? Konnte in der zweiten Hälfte erst auf Krücken wieder die Kabine verlassen.

Diagnose muss abgewartet werden

Kein gutes Zeichen und dennoch: Eine schwerwiegende und langfristige Verletzung ist damit noch nicht zwangsläufig bestätigt. Im Idealfall möchte Muslic sein aufstrebendes Talent für die lange Saison schonen und kein unnötiges Risiko eingehen. Verständlich wäre das.

Denn Syllas Verbleib auf Schalke bleibt weiter fragwürdig und so braucht es einen starken Mitspieler oder zumindest Ersatz für Karaman im Sturm. Sollte die Verletzung von Remmert im Spiel Kaiserslautern – Schalke keine langfristige Auswirkungen haben, könnte der 20-Jährige diese Rolle einnehmen.