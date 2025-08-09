Wilde Szenen bei Kaiserslautern – Schalke! Daran müssen sich jetzt alle gewöhnen

Kaiserslautern – Schalke (0:1) zeigte, was die zweite Bundesliga ausmacht. Es bot sich den mitgereisten blauweißen Fans ein Kampf über die volle Spielzeit. Lange konnte S04 auf dem Betzenberg das Spiel eng gestalten. Doch ein (berechtigter) VAR-Elfmeter brachte in der 55. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber.

Auch abseits dieser Entscheidung gab es für Schiedsrichter Martin Petersen und Video-Schiedsrichter Günter Perl bei Kaiserslautern – Schalke einiges zu tun. Das hart geführte Topspiel forderte viele Unterbrechungen. Kurz nach seiner Einwechslung sah Leon Robinson die rote Karte, die allerdings kurz danach zurückgenommen wurde. Und trotz dieser Szene sorgte gerade die Schlussphase für maximale Verwunderung.

Kaiserslautern – Schalke mit XXL-Nachspielzeit

Genau in dem Moment, als der vierte Offizielle die Tafel der Nachspielzeit in die Höhe streckte. Darauf zu lesen: zwölf Minuten Nachschlag. Eine Dauer, die für alle Fans wohl eine echte Umstellung bedeuten dürfte. Denn die Schiedsrichter sind ab dieser Saison angehalten, eine längere Nachspielzeit zu bestimmen. Nicht zum Zuspruch aller Akteure.

„Ganz verstanden hab ich es heute nicht, vor allem wenn auf die zwölf dann nochmal drei draufkommen“, resümiert Lautern-Coach Thorsten Lieberknecht den Nachschlag des Schiedsrichters. Logisch, denn für die Roten Teufel bedeutete diese Verlängerung nochmal richtiges Zittern.

Schalke ohne Profit

Auch wenn Schalke in den zusätzlichen Minuten keine wirklich klare Torchance mehr erzwingen konnte. Durch mehrere Fouls zogen sich auch die zwölf Minuten noch länger hin. Den Heimfans „uffm Betze“ schmeckte diese Nachspielzeit gar nicht.

Doch das dürfte nun die neue Realität im deutschen Profifußball sein. Ansonsten zeigt Kaiserslautern – Schalke, dass die Gäste sich in dieser Saison nicht verstecken müssen. Auch ohne große Zielstrebigkeit nach vorne lässt sich auf der defensiven Stabilität und dem Einsatzwillen der gesamten S04-Mannschaft aufbauen.