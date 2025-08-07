Kaiserslautern – Schalke: DFB teilt Entscheidung mit – und sorgt bei den S04-Fans für Schnappatmung

Gelingt der perfekte Saisonstart? Schalke 04 sorgte schon zum Auftakt gegen Hertha (2:1) für eine große Überraschung. Jetzt wollen die Königsblauen auch beim schwierigen Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bestehen.

Für das Topspiel des 2. Spieltags zwischen Kaiserslautern und Schalke (Samstag, 9. August, 20.30 Uhr) hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verkündet, welcher Schiedsrichter eingeteilt wird. Bei den Königsblauen ist schon jetzt Zittern angesagt.

Kaiserslautern – Schalke: DFB-Entscheidung gefallen

1:2 und 1:4: Die letzten beiden Spiele des FC Schalke 04 in Kaiserslautern liefen nicht sonderlich gut. Königsblau hatte es auf dem berühmt-berüchtigten Betzenberg oft sehr schwer. Der FCK ist im heimischen Stadion auch oft einfach eine Macht.

Auch interessant: Deutsche Fußball-Akademie sorgt in der MLS für Aufruhr

Doch bei S04 ist nach dem Hammer-Auftakt gegen Hertha eine Euphorie entfacht worden. Cheftrainer Miron Muslic konnte mit seiner Mannschaft einen der Aufstiegsfavoriten besiegen. Jetzt folgt mit Lautern die nächste schwierige Aufgabe.

Und für die Partie hat der DFB auch schon den Schiedsrichter verkündet. Martin Petersen aus Stuttgart ist der Unparteiische, unter dem die Gelsenkirchener eine fast schon katastrophale Bilanz haben.

Fans nach DFB-Verkündung am Boden

Für Petersen wird es gegen Kaiserslautern zum achten Mal der Fall sein, dass er eine Schalke-Partie leiten wird. Noch nie konnten die Knappen unter ihm gewinnen! Fünf Niederlagen kassierte S04, zwei Spiele gingen Unentschieden aus. Keine guten Vorzeichen, weshalb die königsblauen Anhänger in den sozialen Netzwerken auch schon vor dem Spiel zittern.

Etwas ausgeglichener sieht es bei den Pfälzern aus. 12 Spiele pfiff Petersen, fünf wurden gewonnen, fünf wurden verloren und zwei Partien endeten Remis. Der Unparteiische kennt also die beiden Traditionsvereine bestens. Seine beiden Assistenten für das Spiel sind Rafael Foltyn und Thomas Stein. Der vierte Offizielle ist Lars Erbst. Günter Perl und Henrik Bramlage sitzen im VAR-Keller und achten auf strittige Szenen.

Mehr Nachrichten für dich:

Kann Schalke unter Schiri Petersen den ersten Sieg einfahren oder bleibt es bei dieser grauenvollen Bilanz? Der Referee wird in erster Linie hoffen, nicht im Mittelpunkt zu stehen.