Kaiserslautern – Schalke: Muslic verkündet Hammer-News – „Endlich“

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt steht der Fokus beim FC Schalke 04 auf die nächste schwierige Aufgabe. Für die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic geht es zum 1. FC Kaiserslautern (9. August, 20.30 Uhr).

Während mit Nikola Katic der Abwehrchef ausfällt, gibt es für das Spiel des FC Schalke 04 in Kaiserslautern eine Mega-Nachricht. Muslic verkündete voller Vorfreude nämlich die Rückkehr des Kapitäns Kenan Karaman.

Kaiserslautern – Schalke: Muslic verkündet Karaman-Rückkehr

Um gegen Kaiserslautern zu bestehen, braucht Schalke wieder eine starke Leistung – wie es gegen Hertha (2:1) schon der Fall war. Doch beim Traditionsverein gab es für die Königsblauen in den vergangenen beiden Jahren nichts zu holen: 1:2 und 1:4.

Auch interessant: Deutsche Fußball-Akademie von Ex-Schalke-Talent sorgt in Los Angeles für Wirbel

In dieser Saison soll sich das ändern. Einfach wird es keineswegs, das wissen auch die Gelsenkirchener. Doch vielleicht könnte die Rückkehr von Kenan Karaman da ein Vorteil werden. Der Kapitän hat die gesamte Vorbereitung und auch das Spiel gegen Hertha verletzungsbedingt verpasst.

Voller Vorfreude verkündete Muslic am Donnerstag (7. August) auf der PK: „The Captain ist back. Endlich!“ Karaman wird dem neuen Coach also auf dem Betzenberg wieder zur Verfügung stehen.

Direkt Startelf oder von der Bank?

„Wir sind alle sehr froh, weil Kenan uns gefehlt hat. Mit seiner Qualität und seiner ganzen Erfahrung hat er eine unglaublich wichtige Rolle in der Mannschaft, auf dem Platz und in der Kabine. Jetzt hat er die letzten 10-12 Tage alles mitgemacht“, freut sich der Schalke-Coach über die Rückkehr des Leistungsträgers für das Spiel gegen Kaiserslautern.

Mit Karaman habe man „einen klaren Plan“ besprochen. Der Offensivspieler kenne seinen Körper ganz genau, „weiß, wie viele Minuten ihm auch zumutbar sind“, so Muslic. Das deutet alles daraufhin, dass Karaman womöglich von der Bank kommen wird. Für die 90 Minuten reicht es noch nicht, dafür könnte der Kapitän als Joker eventuell wichtig werden. Aber nicht nur Karaman kehrt zurück. Auch Jannik Bachmann, der zuletzt mehrere Wochen fehlte, steht wieder zur Verfügung.

Mehr Nachrichten für dich:

Auf Nikola Katic muss S04 hingegen verzichten. Der Abwehrchef hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wann er wieder spielen kann, ist noch unklar.