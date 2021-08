Jahn Regensburg – FC Schalke 04 im Live-Ticker: 4:1! S04 erlebt Debakel

Am Samstagnachmittag geht es im Spiel Jahn Regensburg - FC Schalke 04 wieder um wertvolle Punkte.

Nach drei gespielten Spielen ist in der Partie Jahn Regensburg gegen FC Schalke 04 jedoch nicht der Pottklub der Favorit. Ein Blick auf die Tabelle verrät: Regensburger ist Spitzenreiter und Schalke befindet sich im Mittelfeld auf dem geteilten 9. Platz wieder.

Jahn Regensburg - FC Schalke 04 im Live-Ticker

Findet der FC Schalke 04 endlich auf die Erfolgsspur? Oder setzt Jahn Regensburg seine Serie fort und bleibt an der Tabellenspitze?

Bei uns im Live-Ticker bekommst du alle Highlights mit und verpasst kein Tor zwischen Jahn Regensburg und dem FC Schalke 04.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Regensburg - Schalke 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Beste (9.); 2:0 Breitkreuz (55.); 3:0 Otto (73.); 3:1 Terodde (83.); 4:1 Singh (86.)

-------------------------------

Spielinfos:

Anstoß: 21. August, 13.30 Uhr

Stadion: Jahnstadion Regensburg (Regensburg)

-------------------------------

Aufstellungen:

Regensburg: A. Meyer - Faber, S. Breitkreuz, Kennedy, Wekesser - Besuschkow, Gimber - Beste, Singh - Albers, D. Otto

Schalke: Fährmann - Thiaw, Flick, M. Kaminski - Ranftl, Aydin Zalazar, Palsson, Drexler, Ouwejan - Terodde, Bülter

-------------------------------

90.+2 Minute: Und dann ist das Spiel vorbei. Der FC Schalke 04 fährt mit einer 4:1-Niederlage gegen Jahn Regensburg nach Hause. Diese Klatsche müssen die Königsblauen erstmal verkraften.

86. Minute: Toooooooooooooooor für Regensburg

Singh hat sich warm gelaufen. Der Neuseeländer bringt erst die Flanke, um dann Anlauf zu nehmen und den Abpraller mit vollem Risiko in die Maschen zu hauen.

81. Minute: Toooooooooooooor für Schalke

Simon Terodde kann auf 3:1 verkürzen. Churlinov bringt den wohlmöglich besten Stürmer der zweiten Liga in Szene. Der lässt sich nicht zweimal bitten und netzt zu seinem vierten Saisontreffer ein.

73. Minute: Tooooooooooooor für Regensburg

War das schon die Entscheidung? Nach einer Ecke schraubt sich Otto nach oben und köpft das Ding in die Ecke. Der neue Mann Itakura war zuweit weg.

71. Minute: Fährmann zur Stelle! Beste bringt eine Flanke, die auf einmal gefährlich nah in Richtung Schalker Torgehäuse segelt. Fährmann macht sich lang und lenkt den Ball über den Balken.

68. Minute: Die mitgereisten 600 Fans des S04 verstummen zunehmend. Können die Königsblauen sich nochmal fangen und mit einem Anschlusstreffer das Spiel offen halten?

62. Minute: Ranftl hatte seine Chance und dieses Mal sogar von Anfang an. Doch jetzt kommt Darko Churlinov auf den Platz. Was kann der Neuzugang noch bewirken?

55. Minute Tooooooooor für Regensburg

Jetzt wird es ganz schwer! Singh bringt einen Freistoß an den Strafraum. Breitkreuz schlenzt in dem Getummel das Leder perfekt in die linke Ecke. Unhaltbar für Fährmann.

52. Minute: Nach einem Foul an Ranftl, tritt Zalazar auf 20 Metern zum Freistoß an. Doch sein Versuch landet in der Mauer.

47. Minute: Jahn Regensburg hat keine Veränderung vorgenommen. Warum auch?

46. Minute: Weitere geht's! Und Grammozis bringt seinen Neuzugang Ko Itakura. Flick muss seinen Platz in der Innenverteidigung räumen.

45.+3 Minute: Bislang wirkt der Gastgeber spritziger. Doch jetzt geht es erstmal in die Pause und beide Teams haben Zeit durchzuatmen.

45.+2 Minute: Regensburg macht nochmal Druck und die Königsblauen müssen aufpassen vor der Pause nicht noch das 2:0 zu kassieren.

42. Minute: Dimitrios Grammozis scheint auch nicht zufrieden zu sein. Der Trainer wütet am Rand und versucht seine Mannschaft nach vorne zu pushen.

39. Minute: Zalazar kann sich auf Außen in Szene setzen. Doch am Ende scheitert es am Abspiel. Der letzte Pass will einfach nicht an den Mann kommen.

33. Minute: Am 4. Spieltag ist es sehr heiß. Im Spiel gegen Regensburg musste Zalazar bereits nach 60 Minuten runter vom Platz, weil er nicht mehr konnte. Wie lange hält der Köcher am heutigen Tag?

27. Minute: Fährmann sei Dank! Das wäre fast das 2:0 gewesen. Der Tabellenführer macht es schnell über Außen mit Wekesser und bringt eine Flanke in den Strafraum. Vier Schalker gucken zu, wie Otto zum Abschluss kommt. Fährmann ist nicht nur bei diesem Schuss, sondern auch beim Nachschuss zur Stelle.

24. Minute: Die Temperaturen im Jahnstadion liegen bei 26 Grad. Deshalb legt der Schiedsrichter Marco Fritz eine Trinkpause ein.

22. Minute: Bislang schafft es der S04 nicht für richtige Torgefahr zu sorgen. In der Pressekonferenz äußerte Grammozis, dass er hoffe mit Darko Churlinov noch mehr "Kreativität" nach vorne ins Spiel bringen zu können. Das würde jetzt auch helfen.

15. Minute: Von dem Schock müssen sich die Schalker erstmal erholen. Allmählich gewinnen sie jedoch an Sicherheit und können sich dem Tor von Meyer annähern.

9. Minute Tooooooooooooooor für Regensburg

Der nächste Versuch der Regensburger sitzt direkt. Nach keinem optimalen Abstoß von Fährmann, kommt Flick in Bedrängnis und Otto schnappt sich den Ball. Dieser legt für Beste ab und Beste knallt das Ding aus 20 Metern rein.

8. Minute: Albers läuft im Rücken von Kaminski weg und kommt zu einem Abschluss. Fährmann kann jedoch zur Ecke klären.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

13.28 Uhr: Emotionaler Moment! Wie bei allen Partien der deutschen Profiligen, legen die Spieler vor der Partie eine Gedenkminute zu Ehren des verstorbenen Gerd Müllers ein.

13.13 Uhr: Kurz vor der Partie gab der FC Schalke 04 den Abschied von Matija Nastasic bekannt. Der 28-Jährige verlässt den Verein in Richtung AC Florenz. Weitere Einzelheiten erfährst du hier >>>

13.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da und Trainer Grammozis hat sich erstmal entschieden, seine beiden Neuzugänge Ko Itakura und Darko Churlinov auf der Bank zu lassen.

Bei Jahn Regensburg gibt es keine Veränderungen. Trainer Selimbegovic Mersad vertraut auf die gleiche Elf wie beim Spiel gegen Holstein Kiel.

11.53 Uhr: Beim Spiel gegen Erzgebirge Aue musste sich Trainer Grammozis wegen seiner Wechselstrategie viel Kritik gefallen lassen. Bei der Pressekonferenz fand er nochmal deutliche Worte.

Samstag, 21. August, 9.06 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle Fußball-Fans. Heute ist es soweit und der FC Schalke 04 gastiert bei Jahn Regensburg. Wer fährt den Sieg ein?

20.22 Uhr: Erstmals mit dabei sein dürfte Matthew Hoppe, der nach seiner Rückkehr vom Gold Cup wegen einer Magen-Darm-Infektion gefehlt hatte. „Er ist auf gutem Weg und eine Option“, sagte Grammozis

15.25 Uhr: Über den Gegner sagt S04-Trainer Grammozis: „Von der positiven Entwicklung in Regensburg bin ich nicht überrascht. Ihnen kommt die Eingespieltheit zugute. Aber wir sind Schalke. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und haben eine tolle Mannschaft“

11.45 Uhr: Kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Regensburg haben sich die Schalker nochmal verstärkt. Darko Churlinov soll in der Offensive für mehr Torgefahr sorgen, während Ko Itakura von Manchester City kommend hinten den Laden dicht hält. Bleibt jedoch abzuwarten, ob Trainer Dimitrios Grammozis die beiden Neuzugänge direkt von Anfang an bringt.

11.02 Uhr: Für den FC Schalke 04 verlief der Saisonstart alles andere als erhofft. Gegen den großen Konkurrenten der Liga Hamburger SV kassierten die Knappen eine 3:1 Niederlage zuhause. Gegen Holstein Kiel (3:0) dann der erhoffte Erfolg. Und Erzgebirge Aue brachte den Pottklub beim Remis (1:1) wieder auf den Boden der Tatsachen.

-------------------------------

Noch mehr News zum S04:

FC Schalke 04: Überraschende Worte! Ausgerechnet ER wünscht sich den S04-Aufstieg – „Wäre gut“

FC Schalke 04: Haben die langen Verhandlungen ein Ende? Topverdiener steht laut Bericht vor dem Abflug

FC Schalke 04: Fans können es nicht glauben, als sie DAS miterleben! „Da fehlen mir die Worte“

-------------------------------

10.13 Uhr: Jahn Regensburg startete zur Überraschung vieler furios in die Saison. Mit 9 Punkten, 8 Treffern und 0 Gegentoren haben die Rothosen eine weiße Weste und stehen an der Tabellenspitze.

Freitag, 20. August, 8.42 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum 4.Spieltag in der zweiten Bundesliga. In dieser Partie treffen Jahn Regensburg und der FC Schalke 04 aufeinander. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.