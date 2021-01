Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04: DAS macht den Knappen große Hoffnung zum Jahresauftakt

Berlin. Hertha BSC Berlin empfängt den FC Schalke 04 zum Jahresauftakt in der Bundesliga. Gelingt Schalke 04 unter Christian Gross endlich die Trendwende? Die Antwort auf diese Frage gibt das Bundesliga-Topspiel zwischen Berlin und Schalke.

Sowohl Schalke 04 als auch Hertha BSC Berlin sind mit ihrem bisherigen Saisonverlauf überhaupt nicht einverstanden. Wer schaffte es, im neuen Jahr den richtigen Weg einzuschlagen?

Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04: Königsblaue Aufbruchsstimmung

Wer gewinnt das Topspiel am Samstagabend? Alle Informationen und Highlights der Partie Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04 bekommst du hier im Live-Ticker.

+++ FC Schalke 04: Begeht Neu-Trainer Gross DAMIT einen Fehler? +++

Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Berlin: Schwolow - Pekarik, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Dilrosun - Matheus Cunha - Cordoba

Schalke:Rönnow - Thiaw, Kabak, Nastasic, Oczipka - Stambouli, S. Serdar - Skrzybski, Uth, Harit - Raman

21.04 Uhr: Ein weiteres siegloses Spiel gegen die Hertha wäre für Schalke gleichbedeutend mit dem vorletzten Schritt auf dem Weg zum Ewig-Rekord von Tasmania Berlin. Nur noch zwei Spiele verbleiben, um diese historisch schlechte Leistung abzuwenden.

20.03 Uhr: Die Form beider Teams war zuletzt zum Vergessen. Schalke zog zwar ins Achtelfinale des Pokals ein, doch in der Liga gab es vor Weihnachten gegen Freiburg und Bielefeld zwei Pleiten. Berlin spielte gegen Mainz unentschieden und verlor ebenfalls gegen Freiburg. Im Pokal waren sie schon gar nicht mehr dabei.

18.59 Uhr: Hoffnung könnte auch die Hertha vertragen. Platz 14 zum Jahreswechsel ist viel zu wenig für den „Big City Club“. Trotz allem Geld und neuer Spieler will es Bruno Labbadia nicht gelingen, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Ein weiterer Punkt, der Schalke neben den beiden bereits angesprochenen Personalien Hoffnung machen dürfte.

17.33 Uhr: Eine weitere wichtige Personalie: Sead Kolasinac. Der Außenverteidiger kommt per Leihe zurück in den Pott und hat innerhalb kürzester Zeit eine wahre Aufbruchsstimmung bei den Knappen verursacht. In der Hauptstadt wird er zwar noch nicht mitwirken können, doch alleine die neugewonnene Hoffnung könnte wichtig sein.

16.17 Uhr: Obwohl die Winterpause nur sehr kurz wahr, hat sich bei den Königsblauen einiges getan. Neu an der Seitenlinie wird Christian Gross sein. Der Schweizer folgt auf David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens und wurde mit der Mission Klassenerhalt betraut.

Freitag, 1. Januar, 15 Uhr: Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr! Lange muss man nicht warten, um 2021 wieder Fußball in der Bundesliga zu sehen. Schon am Samstag geht es weiter. Schalke trifft um 18.30 Uhr auf Hertha BSC Berlin.