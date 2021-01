Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04: Es kommt knüppeldick für Königsblau – Schalke bastelt weiter an Negativ-Rekord

Berlin. Nix Neues im Jahr 2021!

Schalke 04 kann einfach nicht gewinnen. Hertha BSC Berlin besiegt den FC Schalke 04 mit 3:0. Schalke begann gut, brach am Ende aber komplett ein. So bastelt S04 weiter an der Negativ-Serie von Tasmania Berlin.

Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04: Hertha macht am Ende kurzen Prozess

Hertha BSC Berlin – FC Schalke 04 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Guendouzi (36.), 2:0 Cordoba (53.), 3:0 Piantek (79.)

Aufstellungen:

Berlin: Schwolow - Pekarik, Stark, Alderete, Plattenhardt - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Tousart - Matheus Cunha - Cordoba

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Schöpf, Uth, Harit - Hoppe

90' Schluss in Berlin!

87' Beinahe das 0:4 aus Schalker Sicht! Pianteks zweiter Treffer zählt aber nicht. Obwohl die TV-Bilder zeigen, dass der Pole eher nicht im Abseits stand.

Toooooor für Hertha!

80' Piantek macht den Deckel drauf! Darida lupft inden Lauf des Polen - und der bleibt vor Fährmann eiskalt. Die endgültige Entscheidung.

78' Kann der FC Schalke 04 hier noch den Anschluss herstellen? Es deutet derzeit wenig drauf hin. Hertha kontrolliert das Geschehen.

72' Schalke kontert über Uth, doch dann ist Guendouzi zur Stelle und kocht den S04-Angreifer knallhart ab.

68' Jetzt kommt es bitter für Schalke! Skrzybski, vor zehn Minuten eingewechselt, muss verletzt raus. Der Angreifer wird von Bozdogan ersetzt.

58' Doppelwechsel bei Schalke: Timo Becker und Steven Skrzybski kommen, Harit und Mascarell gehen.

56' Serdar mit einem Schlenzer. Aber leichte Beute für Schwolow.

Toooor für Berlin!

53' Die Hertha legt nach. Cunha ist von Serdar nicht zu stoppe, bedient Darida und dann steht Jhon Codroba goldrichtig und ballert zum 2:0 ein.

49' Berlin wie ausgewechselt im Vergleich zum Start in die erste Halbzeit. Die Hertha drückt Schalke hinter rein.

45' Weiter geht es!

45' Pause im Berliner Olympiastadion! Hertha kam mit zunehmender Spielzeit besser ins Spiel und verdiente sich die Führung.

43' Gendouzi versucht es nach einem Ballverlust von Mascarell und dem anschließenden Konter mit dem nächsten Schlenzer. Diesmal kein Problem für Ralf Fährmann.

1:0 für Hertha!

36'Schalke spielt gut, aber die Hertha führt. Ein abgefälschter Schuss von Cunha landet bei Guendouzi und der trifft mit einem sehenswerten Schlenzer.

34' Schöpf versucht es aus spitzem Winkel.

32' Plattenhardt zündet die Rakete! Eine Ecke wird geklärt und aus dem Rückraum zieht der Nationalspieler direkt ab. Knapp vorbei.

30' Hertha kontert mit Drei gegen Zwei. Doch am Ende ist Schalke noch rechtzeitig zurückgerückt.

29' Dicke Chance für S04! Uth ist rechts frei durch, doch Schwolow ist mit den Fingern dran.

23' Beinahe nach der Ecke die Führung für Berlin. Schwolow mit einem zielgenauen Abschlag auf Cunha, der auf Lukebakio durchsteckt. Doch Fährmann verhindert die Berliner Führung.

22' Krummes Ding von Hoppe! Und Schwolow hat Probleme den zu fangen, klärt zur Ecke.

14' Erste Gelbe Karte gegen Tousart. Der anschließende Freistoß bringt keine Gefahr.

11' Schalke macht das bisher nicht schlecht. Uth mit dem ersten Abschluss, aber der ist kein Problem für Hertha-Keeper Schwolow.

9' Auf der anderen Seite steigt Harit hart ein. Ermahnung für den Marokkaner.

5' Heftiges Einsteigen von Alderete gegen US-Bubbi Hoppe. Der Südamerikaner schubst Hoppe auf die Tartanbahn. Der anschließende Freistoß bringt nichts ein.

1' Los geht's im Olympiastadion, S04 stößt an.

Ralf Fährmann erhielt den Vorzug vor Rönnow. Foto: imago images

18.25 Uhr: Vor dem Spiel haben Berliner Fans eine Mahnwache vor dem Olympiastadion abgehalten. Was hinter der kuriosen Aktion steckt, erfährst du hier.

18.15 Uhr: „Ich hab Energie, fühle mich fit. Die Anfrage kam überraschend für mich“, verrät der neue S04-Coach Christian Gross am Sky-Mikro. „Schalke ist eine Riesen Herausforderung, deshalb hab ich sie angenommen.“ Er habe versucht seine Spieler zu loben und aufzubauen. „Wir müssen als Einheit auftreten, respektvoll umgehen, nicht die Schuld beim anderen suchen und alles geben. Wir müssen mutig und clever sein.“

18.00 Uhr: Überraschend startet Matthew Hoppe. Grund ist, dass Benito Raman mit Knöchelproblemen in der Hauptstadt fehlt. Auch Sané (Knieprobleme), Matondo (Magen-Darm-Probleme) und Boujellab (Verletzung am Kiefer) fallen aus.

17.35 Uhr: Christian Gross setzt auf Ralf Fährmann im Tor des FC Schalke 04. Der Oldie erhält gegen Berlin den Vorzug gegenüber Frederik Rönnow. Überraschend auch: Matthew Hoppe stürmt von Beginn an neben Mark Uth. Auch Amine Harit startet.

17.10 Uhr: Schalke trennt sich von einem Offensivmann! Nicholas Taitague und die Königsblauen haben sich darauf verständigt, den noch bis 30. Juni 2021 gültigen Vertrag aufzulösen. Der 21-jährige US-Amerikaner war Anfang 2017 aus den USA in die U19 gewechselt. Doch im Profibereich wurde ihm auch wegen einiger Verletzungen der Durchbruch verwehrt. Er kam 13 Mal in der U23 zum Einsatz.

Samstag, 2. Januar, 13.30 Uhr: It's Matchday! Das Debüt von Christian Gross als Trainer von Schalke 04 steht an. Kann der Schweizer die Wende bringen und S04 vor dem Abstieg retten? Das Duell in der Hauptstadt dürfte richtungsweisend sein.

21.04 Uhr: Ein weiteres siegloses Spiel gegen die Hertha wäre für Schalke gleichbedeutend mit dem vorletzten Schritt auf dem Weg zum Ewig-Rekord von Tasmania Berlin. Nur noch zwei Spiele verbleiben, um diese historisch schlechte Leistung abzuwenden.

20.03 Uhr: Die Form beider Teams war zuletzt zum Vergessen. Schalke zog zwar ins Achtelfinale des Pokals ein, doch in der Liga gab es vor Weihnachten gegen Freiburg und Bielefeld zwei Pleiten. Berlin spielte gegen Mainz unentschieden und verlor ebenfalls gegen Freiburg. Im Pokal waren sie schon gar nicht mehr dabei.

18.59 Uhr: Hoffnung könnte auch die Hertha vertragen. Platz 14 zum Jahreswechsel ist viel zu wenig für den „Big City Club“. Trotz allem Geld und neuer Spieler will es Bruno Labbadia nicht gelingen, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Ein weiterer Punkt, der Schalke neben den beiden bereits angesprochenen Personalien Hoffnung machen dürfte.

17.33 Uhr: Eine weitere wichtige Personalie: Sead Kolasinac. Der Außenverteidiger kommt per Leihe zurück in den Pott und hat innerhalb kürzester Zeit eine wahre Aufbruchsstimmung bei den Knappen verursacht. In der Hauptstadt wird er zwar noch nicht mitwirken können, doch alleine die neugewonnene Hoffnung könnte wichtig sein.

16.17 Uhr: Obwohl die Winterpause nur sehr kurz wahr, hat sich bei den Königsblauen einiges getan. Neu an der Seitenlinie wird Christian Gross sein. Der Schweizer folgt auf David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens und wurde mit der Mission Klassenerhalt betraut.

Freitag, 1. Januar, 15 Uhr: Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr! Lange muss man nicht warten, um 2021 wieder Fußball in der Bundesliga zu sehen. Schon am Samstag geht es weiter. Schalke trifft um 18.30 Uhr auf Hertha BSC Berlin.