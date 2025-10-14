Hannover – Schalke: Es droht Chaos! Dringende Warnung an alle Fans

Spitzenspiel in Liga zwei: Hannover – Schalke. Am Freitagabend (17. Oktober, 18.30 Uhr) besucht der Zweitplatzierte den Fünften der zweiten Bundesliga. Für beide geht es darum, nach der Länderspielpause an den guten Saisonstart anzuknüpfen. Die Schalker können dabei (wieder einmal) auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans in Hannover bauen.

Sechs bis acht Tausend Schalke-Fans werden beim Auswärtsspiel in Hannover erwartet. Auch, wenn einige S04-Anhänger zuletzt mit weniger erfreulichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machten (mehr dazu hier), dürfte die Stimmung im 96-Stadion mit Vorfreude erwartet werden.

Bitte um frühzeitige Anreise

Allerdings kann eine derart hohe Anzahl an Auswärtsfans natürlich immer für Chaos sorgen, gerade vor Spielanpfiff. Damit genau das nicht passiert, teilt 96 nun einige Informationen mit, die auch die anreisenden Schalke-Fans betreffen. Das Wichtigste: „Wer frühzeitig anreisen kann, sollte dies bitte dringend tun.“

Dafür sind die Stadion-Eingänge bereits ab 16.30 Uhr für sämtliche Fans geöffnet. Doch bereits bei der Anfahrt zum Stadion kann es durchaus zu Komplikationen kommen. Grund dafür ist der Abbau des Oktoberfestes auf dem Großraumparkplatz „Schützenplatz“ und die Sperrung des B3 Südschnellwegs (genauere Infos hier). Und dann gibt es für viele Fans noch eine ganz bittere Nachricht.

Hannover – Schalke: Hochrisikospiel

Hannover – Schalke stuft die Polizei als Spiel mit erhöhtem Risiko ein. Infolgedessen werden im gesamten Stadion keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Das gilt sowohl in als auch um die Heinz von Heiden Arena, in deren Nähe die 96er auch auf sämtliche Cateringstände verzichten.

Auch der „Auslass und Einlass während des Spiels Hannover – Schalke und in der Halbzeitpause zu diesem Zweck“ ist den Fans untersagt. Immerhin fußballerisch steht ein echtes Spitzenduell in der zweiten Bundesliga an. Das lässt sich doch auch sicher nüchtern ertragen.