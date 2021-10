Hannover 96 – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Polizei mit dringendem Appell an Fans

Da bahnt sich was Großes an! Bei Hannover 96 gegen FC Schalke 04 dürfen sich die Fans auf eine Kulisse freuen, die es lange nicht gegeben hat.

Über 25.000 96er und sage und schreibe 10.000 Königsblaue werden im Stadion erwartet. Und ganz nebenbei ist Hannover 96 – FC Schalke 04 auch sportlich ein spannendes Duell.

Hannover 96 – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Hier gibt’s alle Infos

DER WESTEN begleitet die Partie Hannover 96 – FC Schalke 04 im Live-Ticker. Hier bleibst du über alles auf dem Laufenden, vor und während des Spiels.

Auch in Hannover baut Schalke 04 auf den Torriecher von Simon Terodde. Foto: IMAGO / RHR-Foto

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hannover 96 – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

-------------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Hannover: Zieler - Dehm, M. Franke, Börner, Hult - Trybull, S. Ernst - Beier, Kerk, Maina - Hinterseer

Schalke: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

-------------------------------------

21.22 Uhr: Die Polizei Hannover hat am Tag vor dem Spiel einen deutlichen Appell an die Fans gerichtet. „Erstmalig seit Beginn der Pandemie ist mit einer hohen Stadionauslastung zu rechnen. Aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten in Stadionnähe sollten Fans frühzeitig anreisen sowie möglichst auf Busse und Bahnen umsteigen.“ Auch die Polizei rechnet mit bis zu 40.000 Zuschauern. „Aufgrund der Überprüfung der 2G-Nachweise sowie der erwartet hohen Zuschauerzahl appelliert die Polizei an die Fußballfans, frühzeitig zum Stadion zu fahren.“

20.45 Uhr: Simon Terodde ist die Lebensversicherung des S04. Doch was, wenn der Goalgetter mal ausfällt? Dahinter sieht es statistisch ganz bitter aus. Hier mehr erfahren >>

19.18 Uhr: Auch die Schalke-Profis freuen sich schon wie Bolle auf die Kulisse unter Flutlicht. Unter anderem Marius Bülter hat sich geäußert und große Vorfreude gezeigt. Seine Aussagen kannst du hier nachlesen >>

-------------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04: Nach Fährmann-Degradierung – DIESES Vertragsdetail könnte teuer werden

Schalke-Star Drexler kann DIESE Diskussion nicht nachvollziehen – „Warum sollten wir denn so blöd sein“

Ex-Schalke-Torwart Nübel: Karriereplan gescheitert? Berater spricht plötzlich von Bayern-Abschied

-------------------------------------

18.25 Uhr: Dank einer neuen Schutzverordnung in Niedersachsen darf Hannover seine HDI-Arena erstmals wieder rappelvoll machen. Bis zu 40.000 Zuschauer werden erwartet, auch dank einer wahren Welle von Schalke-Fans. Hier alle Infos >>>

Donnerstag, 17.20 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zur Zweitliga-Begegnung Hannover 96 gegen den FC Schalke 04. Hier gibts alle Highlights – und bis zum Anpfiff alle wichtigen Infos zum Spiel.