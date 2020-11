Gladbach - Schalke 04: Geht das S04-Chaos weiter? Oder schließt sich im Borussia-Park der Kreis?

Mönchengladbach. Das Bundesliga-Topspiel des 9. Spieltags heißt Gladbach gegen Schalke 04.

Nach den Chaos-Tagen in Gelsenkirchen hoffen die S04-Fans bei Gladbach - Schalke 04 endlich wieder auf ein Erfolgserlebnis.

Gladbach - Schalke 04: Schließt sich im Borussia-Park der Kreis?

Das ist auch bitter nötig. Schließlich ist Königsblau saisonübergreifend 24 Spiele sieglos. Zuletzt gewann Schalke im Januar. Der damalige Gegner: Borussia Mönchengladbach.

Schließt sich also bei Gladbach - Schalke 04 der Kreis? Oder geht die düstere S04-Serie weiter?

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Freitag, 27. November 2020

17.04 Uhr: Auch ein Blick auf die Statistik macht Schalke-Fans wenig Mut. Für Königsblau setzte es bei den Fohlen in 47 Spielen 29 Niederlagen. Nur sieben Mal gingen die Schalker in Gladbach als Sieger vom Platz. Zuletzt im im Mai 2013. Den goldenen Treffer der Partie erzielte Julian Draxler. Schalke konnte aus den letzten neun Duellen gegen die Borussia nur eines gewinnen: Es war der bislang letzte Bundesliga-Sieg der Knappen am 17. Januar 2020.

16.04 Uhr: Auf dem Papier ist die Sache klar. Gladbach geht mit dem Rückenwind aus der Champions League in das Duell gegen die Knappen. Mit 4:0 schoss die Borussia Schachtar Donezk ab. Schalke hingegen ist das sieglose Schlusslicht der Bundesliga und hat in dieser Saison noch kein Bein auf den Boden bekommen.

15.04 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie Gladbach - Schalke.

-----------------------

Gladbach - Schalke 04: -:- (-:-)

Tore:

-----------------------

Mögliche Aufstellungen:

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer, Stindl, Neuhaus – Lazaro, Thuram, Embolo

Schalke 04: Rönnow – Thiaw, Kabak, Nastasic – Schöpf, Serdar, Uth, Mascarell, Calhanoglu – Skrzybski, Raman

-----------------------

Spieldaten

Wann? Samstag, 18.30 Uhr

Wo? Borussia-Park (Mönchengladbach)

Schiedsrichter: ?