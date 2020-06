Freiburg – Schalke im Live-Ticker: 4:0! Schalke geht auch in Baden baden

Am 34. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Spiel SC Freiburg – Schalke 04.

In der Partie zwischen Freiburg und Schalke geht es für die Königsblauen darum, dass sie ihre Alptraum-Rückrunde mit einem Sieg doch noch einigermaßen versöhnlich abschließen.

Freiburg – Schalke im Live-Ticker

Kann das Team von Trainer David Wagner im Breisgau gewinnen? Oder gibt es für S04 das 16. sieglose Spiel nacheinander?

Alle Infos zum Spiel Freiburg – Schalke im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

------------------

Freiburg – Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 Waldschmidt (20.), 2:0 Schmid (38.), 3:0 Höler 47.), 4:0 Waldschmidt (57.)

------------------

Aufstellungen:

Freiburg: Flekken – Schmid, Lienhart, Heintz, Günter – Höfler, Keitel – Sallai, Grifo – Waldschmidt – Höler

Schalke: Nübel – Becker, Kabak, Oczipka, Miranda – McKennie, Schöpf – Caligiuri, Matondo, Bozdogan – Kutucu

------------------

90.+2 Minute: Schluss! Noch nie haben Schalker Fans sich so sehr auf eine Sommerpause gefreut.

77. Minute: Wir gehen in die Schlussphase. In wenigen Minuten hat Schalke es endlich überstanden.

68. Minute: Schalke-Coach Wagner hatte von seiner Mannschaft gefordert, in Freiburg noch mal alles zu geben, damit das Team mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen kann. Stattdessen gibt's die nächste Tracht Prügel.

57. Minute: Tor für Freiburg!

Mir gehen bei diesen Schalkern allmählich die Worte aus. Jetzt lässt die Wagner-Truppe sich auch noch in Freiburg verpfügeln.

47. Minute: Tor für Freiburg!

Höler erhöht auf 3:0. Bekommt Schalke zum Saison-Abschluss noch mal ordentlich auf die Mütze?

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

45.+1 Minute: Pause! Noch 45 Minuten - dann hat der monatelange königsblaue Alptraum ein Ende.

38. Minute: Tor für Freiburg!

Einen Freistoß von der rechten Außenbahn spielt Grifo flach an die Strafraumkante, wo Schmid alleine steht und den Ball ins linke untere Toreck schiebt. Das geht viel zu einfach.

31. Minute: Schalke versucht's, kommt aber nicht gefährlich vors Freiburger Tor.

20. Minute: Tor für Freiburg!

Schalke machte es in der Anfangsphase bislang eigentlich nicht schlecht - aber bei den Königsblauen ist einfach der Wurm drin. Waldschmidt bringt Freiburg in Führung.

10. Minute: Die Anfangsphase macht eines ganz klar deutlich: Hier geht es heute nur um die goldene Ananas. Beide Teams lassen es locker angehen.

1. Minute: Anpfiff!

15.03 Uhr: Noch eine knappe halbe Stunde, dann geht's endlich los. Kann Schalke die Saison mit einem Sieg abschließen? Gleich wissen wir mehr.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Schalke beginnt im Sturm mit Kutucu.

13.03 Uhr: Im Hinspiel, als aus Schalker Sicht noch so vieles besser lief, begegneten sich beide Mannschaften mit offenem Visier. Damals stand am Ende ein 2:2-Unentschieden. In einem bissigen Spiel erzielte der SC damals beide Treffer per Foulelfmeter (Petersen und Grifo). Auf Schalker Seite trafen Suat Serdar und Ahmet Kutucu.

Samstag, 27. Juni, 10.04 Uhr: Matchday! Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Wie wird sich Schalke zum Saisonabschluss präsentieren?

15.04 Uhr: Auf Schalke geht es am Samstagnachmittag nicht nur auf dem Rasen heiß her. Viele S04-Fans wollen sich während des Spiels an der Arena versammeln und gegen Clemens Tönnies sowie die gesamte Clubführung demonstrieren (hier alle Infos).

11.56 Uhr: Rein sportlich geht es für beide Teams am abschließenden Spieltag um nichts mehr. Freiburg und Schalke können die Europa League nicht mehr erreichen, und in Abstiegsgefahr schwebten die beiden Clubs in dieser Saison nie. Schalke-Coach Wagner stellte allerdings klar, warum das Spiel dennoch wichtig ist: „Es wäre für uns alle enorm hilfreich, mit einem positiven Resultat in die Sommerpause zu gehen. Das ist überhaupt keine Frage.“

Freitag, 26. Juni, 8.23 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Freiburg und Schalke. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.