Freiburg – Schalke im Live-Ticker: Kann S04 die Saison mit einem Sieg abschließen?

Am 34. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Spiel SC Freiburg – Schalke 04.

In der Partie zwischen Freiburg und Schalke geht es für die Königsblauen darum, dass sie ihre Alptraum-Rückrunde mit einem Sieg doch noch einigermaßen versöhnlich abschließen.

Freiburg – Schalke im Live-Ticker

Kann das Team von Trainer David Wagner im Breisgau gewinnen? Oder gibt es für S04 das 16. sieglose Spiel nacheinander?

Alle Infos zum Spiel Freiburg – Schalke im Live-Ticker.

Freiburg – Schalke -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Freiburg: Flekken – Schmid, Lienhart, Schlotterbeck, Günter – Höfler, Abrashi – Kwon, Grifo – Waldschmidt – Petersen

Schalke: Nübel – Becker, Kabak, Oczipka, Miranda – McKennie, Schöpf – Caligiuri, Matondo – Gregoritsch, Raman

15.04 Uhr: Auf Schalke geht es am Samstagnachmittag nicht nur auf dem Rasen heiß her. Viele S04-Fans wollen sich während des Spiels an der Arena versammeln und gegen Clemens Tönnies sowie die gesamte Clubführung demonstrieren (hier alle Infos).

11.56 Uhr: Rein sportlich geht es für beide Teams am abschließenden Spieltag um nichts mehr. Freiburg und Schalke können die Europa League nicht mehr erreichen, und in Abstiegsgefahr schwebten die beiden Clubs in dieser Saison nie. Schalke-Coach Wagner stellte allerdings klar, warum das Spiel dennoch wichtig ist: „Es wäre für uns alle enorm hilfreich, mit einem positiven Resultat in die Sommerpause zu gehen. Das ist überhaupt keine Frage.“

Freitag, 26. Juni, 8.23 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Freiburg und Schalke. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.