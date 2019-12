Frank Rosin ätzt mit diesem geschmacklosen Bild gegen BVB-Fans und kassiert Shitstorm – die emotionalsten S04-Momente des Jahres

Frank Rosin setzte sich in diesem Jahr mit einem Facebook-Post nach dem Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ganz schön in die Nesseln.

Es war wohl einer der ärgerlichsten Tage im Jahr von Frank Rosin. Dabei hatte sein geliebter FC Schalke gerade das Derby beim ungeliebten Reviernachbarn Borussia Dortmund gewonnen. Doch dem TV-Koch war gewiss nicht nach Feiern zumute – woran er selbst schuld war. Aber eins nach dem anderen.

Der FC Schalke hatte am 27. April sensationell mit 4:2 beim BVB gewonnen. Dadurch machten die Königsblauen nicht nur so gut wie sicher den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt. Sie bescherten den eigenen Fans ein süßes Ende in einer völlig verkorksten Saison, indem sie den Dortmundern einen großen Stolperstein in den Weg zur Meisterschaft legten.

Frank Rosin erntet Mega-Shitstorm

Auch Frank Rosin war nach dem Spiel aus dem Häuschen. Der TV-Koch ist seit eh und je bekennender Schalke-Fan.

Bei Facebook teilte er nach Abpfiff ein unfassbar geschmackloses Bild, das unter Fans hitzigste Diskussionen auslöste. Titel des Bildes: „Wie rauchen vier Dortmunder einen Joint?“

Die Karikatur bildete vier nackte Männer ab. In einer Reihe standen sie jeweils gebückt hintereinander. Der vordere Mann zog an einem Joint, während die Männer dahinter jeweils durch den Hintern des Vordermannes „rauchten“.

Als Rosin wegen seines geschmacklosen Bildes ein gewaltiger Shitstorm entgegenschlug, löschte der TV-Koch seinen Post umgehend. Das Bild sah in etwa so aus wie in folgendem Tweet:

„So macht man sich komplett unsympathisch“

Fans beider Teams waren schockiert. Wir haben einige Reaktionen gesammelt: