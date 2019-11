Frank Rosin provoziert nach dem Derby die Dortmunder Fans – nach einem gewaltigen Shitstorm rudert er zurück

Gelsenkirchen. Es war ein denkwürdiges Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB.

Mit 4:2 schlug Schalke die Dortmunder völlig überraschend in einem Auswärtsspiel, das wohl niemand so erwartet hätte. Dabei spielte der BVB vor dem Spiel um die Meisterschaft und der FC Schalke gegen den Abstieg.

Dortmund - Schalke: Frank Rosin postet provokantes Bild

Die Fans des FC Schalke sind nach dem Sieg verständlicherweise euphorisiert. Selbst Ex-Trainer Domenico Tedesco und Vereinslegende Rául gratulierten zu dem Sieg, der die verkorkste Saison doch noch zu einem versöhnlichen Ende bringt.

Auch ein anderer bekennender Schalke-Fans meldete sich via Facebook nach dem Derbysieg lautstark zu Wort: Fernsehkoch Frank Rosin. Der postete auf Facebook ein mehr als provokantes Bild.

Das Bild hatte den Titel "Wie rauchen vier Dortmunder einen Joint?". Auf der Karikatur waren vier nackte Männer zu sehen, die gebückt und hintereinander in einer Reihe stehen. Während der vordere Mann an einem Joint zieht, "rauchen" die drei Männer dahinter jeweils durch den Hintern des Vordermannes.

Rosin löschte den Post mittlerweile. Das Bild sah in etwa so aus wie in folgendem Tweet:

BVB-Fans reagierten wütend auf den geschmacklosen Post des Dorsteners:

So macht man sich komplett unsympathisch. Habe deine Sendungen gerne gesehen aber nun nicht mehr. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man solche Kommentare besser lassen.

Irgendwie sind die, die das Rose-Profil betreuen echt seltsam \uD83D\uDE33

Ich hab eher nichts mit Fußball am Hut, das ist mir grundsätzlich völlig schnurz piep...

Aber den „hohen Anspruch“, den er in seinen Sendungen mal rüber brachte, dem entspricht sowas null.

Irgendwie nur noch ein trauriger Abklatsch von Gordon Ramsey (und das nicht mal gut), um Quote zu machen?

Ich mochte dich und deine Sendung aber das ist jetzt vorbei.

Bei Schalke-Fans kommt der provokante Post hingegen gut an:

Jaja, und wär's den Bayern passiert, würde alles mitlachen...traurig, BVB-Fans!!

Danke Frank, für den Lacher des Tages.

Rosin löscht eigenen Post

Frank Rosin selbst hat sich noch nicht zur Kritik an seinem Post geäußert. Jedoch war der Post am frühen Morgen nicht mehr zu erreichen. Rosin scheint ihn aufgrund der vielen negativen Kommentare gelöscht zu haben. (fel)