Fortuna Düsseldorf – Schalke: S04 rutscht tiefer in die Krise! Nächste Pleite in Düsseldorf

Düsseldorf. Am Mittwochabend stieg in der Bundesliga das Duell: Fortuna Düsseldorf – Schalke.

Die abstiegsbedrohte Fortuna empfing das krisengeschüttelte Schalke in der Merkur Spiel-Arena.

Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Fortuna Düsseldorf ist der Befreiungsschlag gegen den FC Schalke 04 gelungen. Nach 0:1-Rückstand feierte F95 noch einen Heimsieg.

Alle Infos zum Spiel Fortuna Düsseldorf – Schalke findest du im Live-Ticker!

Fortuna Düsseldorf – Schalke 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 McKennie (53.), 1:1 Hennings (63.), 2:1 Karaman (67.)

Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner (70. Gießelmann) - Sobottka (61. Bodzek), V. Berisha (81. Morales), Stöger - Karaman, Hennings (81. Skrzybski), Thommy

Schalke: Schubert - Kenny, Kabak, Sané, Nastasic, Oczipka - McKennie - Caligiuri (74. Kutucu), Matondo (85. Todibo) - Schöpf - Burgstaller (74. Gregoritsch)

Nach Abpfiff: Bei der Fortuna ist die Freude riesig. Düsseldorf feiert im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Erfolg.

Nach Abpfiff: Wahnsinn. Schalke 04 bleibt auch im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg und rutscht noch tiefer in die Krise.

Abpfiff: Das Spiel ist aus! Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Schalke 04.

90.+4 Minute: Was macht Schubert denn da? Der Torwart steht ganz weit draußen, Skrzybski läuft alleine aufs Tor zu. Am Ende rettet Kenny auf der Linie.

90. Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt. Nach vorne geht bei S04 aber immer noch nicht viel.

87. Minute: Und noch mal die Fortuna! Thommy kommt nach einem guten Konter zum Abschluss, aber Schubert kann parieren.

83. Minute: Schalke muss jetzt mehr nach vorne machen und versucht es auch, bislang aber sehr harmlos.

79. Minute: Erste Ecke für den FC Schalke. Schöpf nimmt den Ball vom Sechzehner volley, aber Ayhan blockt ab. Wieder Ecke.

74. Minute: Wagner reagiert und bringt Kutucu und Gregoritsch für Burgstaller und Caligiuri.

68. Minute: Toooor für Fortuna Düsseldorf!

Und da klingelt es schon wieder! F95 führt die Ecke kurz aus, Thommy flankt in die Mitte auf Ayhan. Der Deutsch-Türke köpft quer zu Karaman, der zum 2:1 trifft.

63. Minute: Tooooor für Fortuna Düsseldorf!

Da ist der Ausgleich! Stöger hämmert einen Freistoß aus 25 Metern auf den Kasten, Schubert kann abwehren, aber nicht zur Seite. Der Ball fliegt hoch in die Luft und Rouwen Hennings springt am höchsten. Der Pille landet im Netz!

62. Minute: F95 erhöht die Offensivbemühungen, Schalke steht weiter tief.

53. Minute: Toooor für Schalke!

Jetzt ist es doch passiert! Aus dem Nichts trifft Schalke zum 1:0. Natürlich nach einer Standardsituation. Wie soll es anders sein? Weston McKennie kommt nach einem Freistoß von Ozipka frei zum Kopfball und trifft!

47. Minute: Schalke beginnt vielversprechend. Kenny verzieht aber aus aussichtsreicher Position.

46. Minute: Weiter geht's! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Pause: Schwere Kost in Düsseldorf! Eine chancenarme erste Halbzeit geht zu Ende.

40. Minute: Auch nach 40 Minuten das gleiche Bild: Die Fortuna hat leichte Vorteile und deutlich mehr Ballbesitz, Schalke beschränkt sich nahezu aufs Verteidigen.

35. Minute: Die Fortuna ist bemüht, Schalke steht weiterhin tief.

32. Minute: Distanzschuss von Thommy, Schubert wehrt den Ball nach vorne ab. Der war schwer zu sehen.

25. Minute: Ein kurzer Einblick in die Statistik: Fortuna Düsseldorf hat hier 79% Ballbesitz.

23. Minute: Auf der anderen Seite prüft Stöger den S04-Keeper - zu harmlos.

21. Minute: Großchance für Schalke

Plötzlich wird es doch mal gefährlich. Langer Ball auf Caligiuri, der mit Glück den Ball vor die Füße bekommt, schließlich aber an Kastenmeier scheitert.

18. Minute: Gelbe Karte für Burgstaller nach einem Foul an Ayhan.

16. Minute: Die erste Viertelstunde ist vorüber. Schalke rührt bislang mächtig Beton an. S04 steht mit 11 Mann in der eigenen Hälfte und verteidigt wie erwartet im 4-5-1.

12. Minute: Der erste Abschluss aufs Tor. Karaman bringt den Ball auf den Kasten, aber Schubert kann problemlos parieren.

7. Minute: Erste Ecke für Fortuna Düsseldorf - ohne Erfolg.

4. Minute: Erster Angriff von S04 über Matondo. Der Youngster setzt sich über die rechte Außenbahn durch, sein Pass ins Zentrum wird allerdings abgefangen.

Anpfiff: Der Ball rollt, die Fortuna stößt an.

20.28 Uhr: Die Teams betreten den Platz. Bei Schiedsrichter Tobias Welz stehen die Kapitäne Hennings und Caligiuri. Danach gibt es noch eine Gedenkminute für die Corona-Opfer.

20.25 Uhr: In fünf Minuten geht's los! Dann startet die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den FC Schalke 04.

20.17 Uhr: David Wagner fordert von seinen Jungs vor dem Spiel in erster Linie eines: Kampf! Der Abwärtstrend muss gestoppt werden.

20.09 Uhr: Schaut man sich die Statistik an, kann es heute eigentlich fast nur ein Untenschieden geben. Schalke ist mit 10 Punkteteilungen der Remis-König. Auch die Fortuna spielte bereits 9 Mal Unentschieden, zuletzt sogar vier Mal in Folge.

19.48 Uhr: Kurzfristig muss der FC Schalke noch auf Benito Raman verzichten. Der Belgier fehlt mit Oberschenkelproblemen.

19.44 Uhr: Bei Fortuna Düsseldorf ist Angreifer Rouwen Hennings zurück. Schalke-Leihgabe Skrzybski sitzt zunächst auf der Bank.

19.40 Uhr: Während Burgstaller Gregoritsch 1:1 ersetzen kann, wird Schalke vermutlich auf eine Fünfer-Kette umstellen. Kabak, Nastastic und Sané könnten eine Dreierkette bilden und auf den außen verteidigen vermutlich Kenny und Ozcipka.

19.35 Uhr: Die Aufstellung von Schalke ist da! David Wagner wechselt im Vergleich zum Auftritt gegen den FC Augsburg zwei Mal. Ozan Kabak und Guido Burgstaller kommen für verletzten Suat Serdar und Michael Gregoritsch ins Team.

18.52 Uhr: Die Hertha führt in Leipzig und steht damit aktuell sogar vor dem FC Schalke 04.

18.18 Uhr: In der Bundesliga finden noch fünf weitere Duelle statt. Schon um 18.30 Uhr empfängt RB Leipzig die Berliner Hertha. Um 20.30 Uhr läuft neben Schalke gegen Düsseldorf noch: TSG Hoffenheim - 1. FC Köln, Union Berlin - 1. FSV Mainz 05, FC Augsburg - SC Paderborn.

17.28 Uhr: Vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf löste Weston McKennie einen heftigen Shitstorm aus. Der S04-Star machte eine Aussage über die Corona-Pause, die den Fans gar nicht schmeckte. Hier erfährst du mehr >>>

15.45 Uhr: Wer geht heute Abend für den FC Schalke auf Torejagd? Die Fans hoffen ganz besonders auf einen Youngster. Hier erfährst du mehr >>>

12.50 Uhr: Der letzte Spieltag verlief so gar nicht nach dem Geschmack der beiden heutigen Kontrahenten. Schalke kassierte eine herbe 0:3-Klatsche gegen Augsburg, Düsseldorf verspielte eine 2:0-Führung im Rheinderby gegen Köln und hat nun die Bremer im Nacken, die mit noch einem Nachholspiel bis auf drei Punkte dran sind.

10.45 Uhr: Gleich fünf Düsseldorfer haben heute Abend ein Date mit ihrer Vergangenheit. Kaan Ahyan, Marcel Sobottka und Tim Wiesner spielten mal für Schalke, Bernard Tekpetey und Steben Skrzybski sind sogar derzeit vom S04 an die Fortuna ausgeliehen.

8.55 Uhr: Sechsmal trafen Schalke und Düsseldorf in diesem Jahrtausend bislang aufeinander. Dreimal siegte der S04, einmal behielten die Landeshauptstädter die Oberhand bei zwei Remis. Die letzten beiden Partien haben die königsblauen Fans aber in gar keiner guten Erinnerung. In zwei Heimspielen gab es 2019 ein 3:3 und eine 0:4-Packung.

Mittwoch, 7.30 Uhr: Matchday! Ohne wichtige Akteure im Zentrum muss Schalke heute in Düsseldorf die Wende schaffen. Suat Serdar und Amine Harit fehlen – wie Wagner diese Ausfälle ersetzen wird?

20.17 Uhr: Fortuna-Trainer Uwe Rösler sagte: „Für uns ist klar, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Egal wie. Das ist der Mannschaft bewusst.“ Er erklärt: „Wir müssen noch besser die Balance zwischen Angriff und Defensive finden. Und wir müssen bei Rückschlägen die Nerven behalten."

18.15 Uhr: Schalke-Coach David Wagner sagte heute auf der Pressekonferenz: „Unsere aktuelle Situation ist alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Wir alle arbeiten aber hart daran, um endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu können“, erklärt der Trainer. Für dieses Ziel sei es wichtig, „die individuellen Fehler, die zuletzt immer wieder zu Gegentoren geführt haben, schleunigst abstellen. Sonst wird es schwer, Spiele zu gewinnen“, so Wagner.

16.58 Uhr: Die Fortuna kann hingegen wieder aus den Vollen schöpfen. Mit Kaan Ayhan ist ein Ex-Schalker und extrem wichtiger Stammspieler zurück im Abwehrzentrum. Der 25-Jährige fehlte gegen Köln wegen einer Gelbsperre.

15.11 Uhr: Suat Serdar fällt nun sogar für die ganze restliche Spielzeit aus. Der Nationalspieler muss möglicherweise operiert werden. Hier erfährst du mehr >>>

14.46 Uhr: Zum Personal: Der FC Schalke konnte nach der Pause etwas aufatmen, was die angespannte Personallage betraf. Doch nach nur zwei Spielen hat sich die Situation schon wieder gedreht. Suat Serdar und Amine Harit verletzten sich im Spiel gegen Augsburg.

11.27 Uhr: Der Gastgeber aus Düsseldorf startete besser aber auch nicht wirklich gut. Zunächst verpasste man gegen Schlusslicht Paderborn den Sieg (0:0) und schließlich verspielte die Fortuna im Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln einen 2-Tore-Vorsprung in den Schlussminuten.

11.15 Uhr: Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Seit neun Spielen ist Schalke in der Bundesliga sieglos. Nach der Corona-Pause kassierten die „Königsblauen“ zwei empfindliche Niederlagen. Erst hagelte es eine 0:4-Klatsche im Revierderby gegen Borussia Dortmund und dann ging S04 mit 0:3 gegen Augsburg unter.

Dienstag, 26. Mai, 11 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen Schalke. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie.