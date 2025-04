Ex-Schalke-Star plant Sommer-Wechsel! Folgt die Hammer-Rückkehr?

Sieben Jahre lang stand er bei Schalke 04 unter Vertrag, seine Profikarriere begann am Berger Feld. In jungen Jahren galt Donis Avdijaj zu einem der größten Talente Deutschlands. Doch im Laufe seiner Zeit bei Königsblau machte er eher mit Geschichten abseits des Rasens auf sich aufmerksam.

Es folgten etliche Stationen – er kickte schon in den Niederlanden, in der Türkei, in Schottland, auf Zypern, in der Schweiz und aktuell in Österreich. Beim TSV Hartberg hat der Ex-Schalke-Profi sein sportliches Glück gefunden. Nun plant er jedoch seinen Abschied – kommt hier der S04 wieder ins Spiel?

Ex-Schalke-Star Avdijaj plant Wechsel

Der 28-Jährige spielt bei Hartberg eine ganz starke Saison, lieferte in 29 Pflichtspielen bisher 21 Torbeteiligungen. Er gehört beim TSV zu den wichtigsten Spielern. Doch nach der Saison wird beim österreichischen Erstligisten Schluss sein. Laut „Sky“ wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Der Offensivspieler sucht nach einer neuen Herausforderung und soll von einer Rückkehr nach Deutschland träumen. Nach vielen Stationen im Ausland wolle der gebürtige Osnabrücker zurück in die Heimat – gar zum S04?

Fakt ist: Avdijaj ist derzeit in Top-Form und ein Spielertyp, der Königsblau gut zu Gesicht stehen würde. Er ist dribbelstark, enorm kreativ auf dem Platz und kann ein Unterschiedsspieler sein. Solche Spieler suchen Frank Baumann, Ben Manga und Co. für den S04. Doch ist eine Rückkehr ans Berger Feld tatsächlich realistisch? Eher nicht.

Mehrere Klubs an Avdijaj dran

Denn auf der einen Seite ist unklar, ob Manga und Co. den Ex-S04-Profi tatsächlich auf dem Schirm haben. Und auf der anderen Seite dürften Avdijaj deutlich lukrativere Angebote vorliegen. Laut „Sky“ sollen MLS-Klub Orlando City und der englische Zweitligist Hull City großes Interesse an dem 28-Jährigen haben.

Schalke müsste sich also enorm ins Zeug legen, um Avdijaj zurück nach Gelsenkirchen zu holen. Auf der anderen Seite hat er im Laufe des Jahres immer mal wieder betont, dass er mit S04 weiterhin verbunden sei. Ob nach Timo Becker ein weiteres Eigengewächs zurückkommt?